ANOC大會倒計時一年　明年首次在港舉行

近年特區政府銳意推動盛事經濟，吸引不同國際和體壇盛事在港舉行。 第28屆國家及地區奧委會協會(ANOC)全體代表大會督導委員會今日(10日)宣布，將於明年12月7日至10日舉辦「第28 屆ANOC全體代表大會—2026」活動，料有逾1,200名體育領袖、知名人士以及來自 206個國家及地區奧委會、國際奧委會、國際體育總會以及奧運會籌備委員會成員出席。

活動期間會有多場專題研討會及交流活動，並舉辦「ANOC頒獎典禮(ANOC AWARDS)2026」，以表揚2026年米蘭科爾蒂納冬季奧運會中表現傑出的運動員及體育界人士。ANOC 與督導委員會將緊密合作，確保第 28 屆 ANOC 全體代表大會順利舉行。大會相信，這項盛事不僅彰顯香港作為「亞洲盛事之都」以及「國際會展之都」的實力，更有助鞏固香港在國際體育界的重要地位以及承辦大型國際合作項目的能力。舉辦 ANOC 全體代表大會將進一步推動香港體育產業發展，深化國際交流與合作，發揮聯繫中國香港與國際的重要角色。