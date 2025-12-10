ANOC大會倒計時一年　明年首次在港舉行

近年特區政府銳意推動盛事經濟，吸引不同國際和體壇盛事在港舉行。 第28屆國家及地區奧委會協會(ANOC)全體代表大會督導委員會今日(10日)宣布，將於明年12月7日至10日舉辦「第28 屆ANOC全體代表大會—2026」活動，料有逾1,200名體育領袖、知名人士以及來自 206個國家及地區奧委會、國際奧委會、國際體育總會以及奧運會籌備委員會成員出席。
活動期間會有多場專題研討會及交流活動，並舉辦「ANOC頒獎典禮(ANOC AWARDS)2026」，以表揚2026年米蘭科爾蒂納冬季奧運會中表現傑出的運動員及體育界人士。ANOC 與督導委員會將緊密合作，確保第 28 屆 ANOC 全體代表大會順利舉行。大會相信，這項盛事不僅彰顯香港作為「亞洲盛事之都」以及「國際會展之都」的實力，更有助鞏固香港在國際體育界的重要地位以及承辦大型國際合作項目的能力。舉辦 ANOC 全體代表大會將進一步推動香港體育產業發展，深化國際交流與合作，發揮聯繫中國香港與國際的重要角色。
羅淑佩：榮幸迎來體育界最重要之一的會議
文體旅局長羅淑佩在開場影片致辭指，再過一年，香港很榮幸香港將舉辦全球體育界最重要的會議之一的ANOC全體代表大會，期待以香港世界級的場館、先進基建、活力文化以及熱情的好客之道來迎接來自世界各地的嘉賓，向大家展示香港的獨特魅力。
共同探討奧林匹克運動挑戰與機遇
ANOC秘書長、國際奧林匹克委員會委員Gunilla LINDBERG表示，目前的籌備進展感到令人非常滿意。她指，一直與中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、第28屆ANOC 全體代表大會督導委員會和香港特區政府緊密合作，加上其他主要持份者，大家擁有良好的團隊協作。Gunilla相信這將是一次非常優秀的大會，它將展現各國家及地區奧林匹克委員會（NOCs）之間的團結，共同探討奧林匹克運動在未來幾年將面臨的挑戰與機遇。
把香港打造成國際交流的平台
第28屆ANOC全體代表大會督導委員會主席兼港協暨奧委會副會長霍啟剛補充，一年後，香港作為亞洲盛事之都以及連接中西的重要樞紐。在香港特區政府的全力支持下，這項國際體壇盛事將會把香港打造成國際交流的平台。他希望與全球夥伴攜手規劃體育未來藍圖，在經濟、社會以及體育 方面帶來國際性的深遠效益。