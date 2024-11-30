ANTEPRIMA x CHAT六廠當代紡織藝術獎2024結果揭曉 入圍藝術作品展 兼展出駐場藝術家集體創作成果

左起 - S·納蒂·雷托姆，羅齊亞．賓蒂．賈拉利德，于一蘭，創意總監荻野泉Izumi Ogino及CHAT六廠執行董事及首席策展人高橋瑞木女士。

CHAT六廠（六廠紡織文化藝術館）昨公佈了「ANTEPRIMA x CHAT六廠當代紡織藝術獎」的獎項結果及舉行了頒獎典禮，由來自沙巴的于一蘭、羅齊亞．賓蒂．賈拉利德及茱麗塔．庫林廷成功脫穎而出，成為首屆藝術獎得主，可獲得激勵亞洲藝術家的獎金。而得獎藝術家團隊及其餘7位入圍藝術家/團隊的作品，現已在CHAT六廠2樓的冬季展覽中展出，展期至2025年2月23日。同場並展示了駐場藝術家團隊「菠蘿核」的集體創作成果，還有關於香港紡織業昔日發展歷史和工人生活點滴的展品，則在專題展覽「歸屬的痕跡」中展出，盼可引起參觀者的共鳴。 是次的獲獎藝術家團隊，于一蘭、羅齊亞．賓蒂．賈拉利德及茱麗塔．庫林廷，她們從在東南亞群島上十分普遍的織墊獲得靈感，利用織墊來說故事，並與當地代表沙巴內陸杜順和姆律，以及沿海巴瑤族的編織工匠合作，共同創造以可持續、植根於修復和再生原則的本土方法去描述他們周遭的世界。她們的其中一個合作項目《Jalan-Jalan Cari Jalan》（「四處行走找尋路向」），便以從婆羅洲一帶海域收集的塑膠廢料製成，以表達當地社群對於海洋受塑膠污染侵害的回應，他們就像在織墊上受各種影響構成的迷宮中穿行和協商。 得獎團隊指獲獎除感謝一直合作團隊和夥伴、評審、ANTEPRIMA和CHAT六廠等外，亦很榮幸能與不同藝術家聚首一堂。而是次參展亦讓她們獲益良多。獎項的評審團則認為她們長期與當地社群合作，將傑出的技術成就及藝術創新融合在織墊的織造中，實在值得表彰。而是次參展的作品，不但展現出社群的參與和共享的喜悅，並成功地在社會、經濟及美學的層面上，將過去投射向多元的未來。

是次獎項得主其中一個合作項目《Jalan-Jalan Cari Jalan》和視頻作品。

部分藝術家分享： 來自杭州的藝術家邵純，本以研究電子織物為主，她利用不同技法和應用了大量的金屬材料，如苗族傳統銀飾和民俗服飾上的刺繡圖案等創作了《望/妄月》這作品，以表達人們對月亮的崇拜和無限的想像空間，她亦想表達在後疫情時期，人們將心中的焦慮和不安情緒投射到月亮上，希望參觀者最終能做忘掉焦慮，達到心境平靜。她的作品會不停躍動，從而將傳統苗族飾物發出聲音，就如在祭月時的舞蹈一樣。她並指是次用了不少半金屬半纖維的材料，要通過不斷嘗試、失敗和調整，才可為作品定型，而且使用了堅硬銅絲作為織物的材料，並用了苗族不同的傳統編織技法，故每次編織時手和身也會特別的痛。

「壞人來香港了」是胡尹萍從北京帶來香港的作品，這創作其實沿自其母親。於2015年她發現母親在做毛線針織，然後等人收購。因不想媽媽的時間被廉價收購，故她回北京後便託朋友偽造了一間法國公司，以「胡小芳」作品牌，去收購她母親的織物，逐漸演變成收購各地農莊阿姨的毛織品。為了項目能持續營運，她更以售賣雕塑作品的收益去補貼項目。她給了阿姨們一個壞人的主題，要她們想像並織出來，而她是次帶來18個「壞人」，是由18位來自北京、河北和四川的阿姨完成具像化的作品。展覽並帶來介紹有關「胡小芳」這項目推進的5個階段和另一作品「僑小幻」的短片，亦歡迎大家欣賞。

作為台灣原住民排灣族領袖的女兒，阿儒瓦苡．篙瑪竿肩負起保護民族和傳統文化的責任。而她的創作是沿自2009年颱風莫拉克吹襲，於風災過後排灣族人因原居地的被風災破壞，被遷移到禮納里部落社區，她的作品便表達了對部落原居那片土地的懷念，她用了設計的技法，連結了部落的婦女，從參與部落的不同事務，讓部落的婦女接受她並建立良好的關係，從而希望推動保留並記錄部落的傳統文化，如共耕共享等。她藉創作帶出人與人、人與土地和環境之間的關係。她的作品融合了部落傳統和當代的編織技巧。另一方面，因她的作品亦用了不少母親積累的布料和材料，代表她與母親的連繫，也是一種傳承。她並指難能可貴的是，是次展覽讓世界看見她們的部落和藝術文化，希望她的作品可影響更多人。

評審分享 : 獎項其中一位評審，紐約大都會藝術博物館現當代藝術部Ming Chu Hsu與Daniel Xu亞洲藝術策展人馬唯中女士指，她十分榮幸成為獎項的評審，與其他四位來自不同背境的策展人和參賽的藝術家們相互交流學習，讓她亦獲益良多。他們五位評審根據大會定下的五大評審準則，包括技巧、理念、原創性、方法和潛力，以從二十多位參與藝術家/團隊中，於去年11月評選出八個入圍單位。「這八位入圍的單位都很不錯，大家對於紡織藝術品的都有不同的態度和表現。要從眾多作品中選出獎項得主確不容易。」 她指對每一位入圍藝術家都相當佩服，因他們用了不同方法來呈現紡織藝術品，而CHAT六廠利用昔日本地傳統紡織工業的基礎，到現時的藝術創作展覽等，一直嘗試推進紡織藝術發展和教育推廣，是特別有意義的地方，也是在香港，甚至亞洲都相當少見。而CHAT六廠亦一直有國際化視野，如是次獎項的參加者，便來自不同國家和地區。她希望是次獎項會成為藝術家推進的力量，透過展覽讓藝術家與香港觀眾和其他藝術家彼此的交流，為藝術家帶來新的啟發，對他們的創作會有幫助。她並指有趣的是大會設觀眾投票環節，有可能觀眾票選的結果與評審的選擇完全不同，故她亦十分期待公佈結果那一刻。 歡迎公眾投票 選出支持藝術家 是次獎項共有5位享譽國際的藝術策展人擔任評審，他們包括：策展人、作家、研究員及前倫敦泰特現代藝術館國際藝術策展人安．考克森（Ann Coxon）女士、阿聯酋沙迦藝術基金會國際項目總監朱迪絲．格里爾（Judith Greer）女士、紐約大都會藝術博物館現當代藝術部Ming Chu Hsu與Daniel Xu亞洲藝術策展人馬唯中女士、墨西哥國立自治大學當代藝術館首席策展人夸特莫克．梅迪納（Cuauhtémoc Medina）先生及香港CHAT六廠執行董事及首席策展人高橋瑞木女士。而公眾投選「觀眾最喜愛大獎」的結果，將於2025年3月3日揭曉。

(資訊)