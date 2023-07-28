APEC｜劉兆佳：倘美國禁李家超出席　中方或制裁

《華盛頓郵報》報道，美國決定拒絕正被制裁的香港特首李家超出席11月在該國三藩巿舉行的亞太經合組織APEC會議，港府則回應指美方應按常規邀請特首出席。全國港澳研究會顧問劉兆佳接受傳媒訪問時指，港府改派其他官員出席會議的機會不大，否則如同接受美國單邊制裁。

稱派人代李家超 如同接受美國 制裁

劉兆佳指，不相信中國政府會贊成香港派第二個人出席APEC，因為這樣做似乎會給人覺得是中國以至香港方面接受或默許美方的單邊制裁，如果李家超在制裁下不能出席會議，相信香港派第二個人出席會議的可能性亦不會太高。

他估計美國是因應明年的總統選舉，總統拜登不希望豁免正被制裁的李家超到美國，導致被外部攻擊影響連任的選情。他又說，禁止李家超出席APEC，可能同時影響到中國會否出席會議，並指不排除中國根據《對外關係法》對美方作出制裁。

譚耀宗：唔應該咁樣對我哋特首

至於全國人大前常委、全國港澳研究會副會長譚耀宗就批評美國政策「一時一樣」，批評美國有關做法違反與亞太經濟合作組織的協定，因為APEC會議並非美國會議，美國應給與會者方便，又指美國與香港之間有不少經貿往來，認為「唔應該係咁樣對我哋嘅香港代表，我哋嘅特首」。對於是否派其他官員出席，譚耀宗指，應由特區政府研判。