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2023-11-18 11:06:03

APEC｜ 匯報搶人才搶企業等措施進展 陳茂波：習近平非常關心香港

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APEC｜陳茂波：已向習近平匯報香港經濟及社會狀況(美聯社)

APEC｜陳茂波：已向習近平匯報香港經濟及社會狀況(美聯社)

財政司司長陳茂波到美國三藩市出席亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議期間，曾與國家主席習近平短暫交流，及後與國家代表團一同前往三藩市國際機場歡送習近平。陳茂波表示，習近平非常關心香港，他向習近平匯報香港經濟、社會情況，包括談及拼經濟及改善民生是首要工作，亦有介紹搶人才搶企業、招商引資等措施的進展， 形容對方很留心匯報，亦掌握特區政府的工作。

招商引資等三目標均達到效果

稍後會啓程回港的陳茂波總結行程時說，此行三個目的均達到效果，包括介紹香港新機遇、廣交朋友，以及招商引資和吸引人才的目標。

陳茂波此前在會上表示，全球經濟面臨多重挑戰、高利率可能會維持一段較長時間，因此著力發展經濟、重建財政空間、加強銀行和金融系統的緩衝和韌性等，對有效應對未知的風險，十分重要。地緣經濟碎片化是區域以至全球發展的絆腳石，經濟體應該共同努力，維持和優化相互投資和貿易的環境。 

陳茂波強調，創新和數字經濟是促進繁榮和發展的重要引擎，各經濟體應共同致力實現數字化轉型；香港也推出了多項措施，助力電子支付和中小企業電子商貿更蓬勃發展。陳茂波期望亞太經合組織繼續深化在數字經濟方面的合作，並支持世界貿易組織在推進數字貿易方面取得更多具體實際的成果。

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