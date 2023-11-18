APEC｜ 匯報搶人才搶企業等措施進展 陳茂波：習近平非常關心香港

財政司司長陳茂波到美國三藩市出席亞太經合組織(APEC)領導人非正式會議期間，曾與國家主席習近平短暫交流，及後與國家代表團一同前往三藩市國際機場歡送習近平。陳茂波表示，習近平非常關心香港，他向習近平匯報香港經濟、社會情況，包括談及拼經濟及改善民生是首要工作，亦有介紹搶人才搶企業、招商引資等措施的進展， 形容對方很留心匯報，亦掌握特區政府的工作。

招商引資等三目標均達到效果

稍後會啓程回港的陳茂波總結行程時說，此行三個目的均達到效果，包括介紹香港新機遇、廣交朋友，以及招商引資和吸引人才的目標。