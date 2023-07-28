APEC｜據報美國不讓特首出席APEC會議　李家超：特區政府會按APEC指引規則習慣出席 (更新)

【18:15更新】新增李家超回應

亞太經濟合作組織(APEC)會議11月將在美國三藩巿舉行。美國《華盛頓郵報》(The Washington Post)引述消息報道，華府已決定禁止被美國制裁的香港行政長官李家超出席APEC會議。特首辦今(28日)發聲明回應指，美國應切實履行東道主的基本責任，依照亞太經合組織的常規及一貫做法邀請行政長官以中國香港領導人身分出席會議。

特首李家超亦指，APEC會議有指引、慣性做法和規矩，強調主辦國家或經濟體，必須按APEC指引、規則及習慣，邀請成員經濟體領導人參與活動。他重申，主辦的經濟體有責任這樣做，並提供方便，特區政府會按APEC指引、規則及習慣出席會議，亦期望APEC主辦方按指引、規則及習慣處理。