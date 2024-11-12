APEC｜料香港秘魯簽自貿協定將利商務旅遊　當地業界籲港藉軟實力宣傳

主辦今屆APEC亞太經合組織會議的南美洲國家秘魯，是「印加文化」的發源地，中南部的馬丘比丘古城遺址舉世聞名。
在秘魯首都利馬的著名景點武器廣場，近日已經圍封並搭起燈光設備，準備舉行APEC相關活動，旅客只可在鐵欄外拍照。廣場所在的利馬舊城區，1988年列為世界非物質文化遺產，大教堂、總統府等建築都超過400年歷史，反映了西班牙管治秘魯的殖民歷史，不少遊客慕名而來，但現場所見較少亞洲遊客。
香港旅行社東主協會會長葉慶寧經營的旅行社，營辦了香港大部分的南美洲團。他表示，香港早於七十年代已陸續有人去秘魯旅行，而現時香港與秘魯沒有直航機，要在美國或歐洲轉機，航程至少20多個小時，因此香港去秘魯旅行的人數並不算多，全港一年大約只有20個南美團成行。
但葉慶寧相信隨著香港與秘魯今年內將簽署《自由貿易協定》，會有更多港人到秘魯進行商務考察，香港旅遊業界可以協助規劃行程和安排交通，對業界生意多少都會有幫助。
到秘魯中國內地遊客以商務團為主
秘魯麗景旅行社總經理戴麗心表示，現時到秘魯的中國內地遊客，多數是以商務團為主。她說，中國政府希望中國企業家「走出去」，而南美洲是一個很好的市場，秘魯很多華人商會，能夠作為橋樑與中國企業家接洽，協助他們開拓市場。
戴麗心又說，去香港旅行的秘魯人不多，但香港和廣東地理相連，大部分秘魯華僑都是廣東籍，如果他們到中國內地探親可能會順路去香港旅行，認為香港可以參考南韓的做法，透過流行文化、飲食文化等軟實力，多些宣傳香港，吸引更多秘魯人去香港旅行。
原文刊登於 香港電台