APEC｜料香港秘魯簽自貿協定將利商務旅遊　當地業界籲港藉軟實力宣傳

主辦今屆APEC亞太經合組織會議的南美洲國家秘魯，是「印加文化」的發源地，中南部的馬丘比丘古城遺址舉世聞名。

在秘魯首都利馬的著名景點武器廣場，近日已經圍封並搭起燈光設備，準備舉行APEC相關活動，旅客只可在鐵欄外拍照。廣場所在的利馬舊城區，1988年列為世界非物質文化遺產，大教堂、總統府等建築都超過400年歷史，反映了西班牙管治秘魯的殖民歷史，不少遊客慕名而來，但現場所見較少亞洲遊客。

香港旅行社東主協會會長葉慶寧經營的旅行社，營辦了香港大部分的南美洲團。他表示，香港早於七十年代已陸續有人去秘魯旅行，而現時香港與秘魯沒有直航機，要在美國或歐洲轉機，航程至少20多個小時，因此香港去秘魯旅行的人數並不算多，全港一年大約只有20個南美團成行。 但葉慶寧相信隨著香港與秘魯今年內將簽署《自由貿易協定》，會有更多港人到秘魯進行商務考察，香港旅遊業界可以協助規劃行程和安排交通，對業界生意多少都會有幫助。