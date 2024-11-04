APEC︱李家超下周赴秘魯 據報不選擇美國轉機避爭議

去年於美國三藩市舉行的APEC領導人非正式會議，遭美國制裁的特首李家超因「日程事宜」未能代表香港出席，改派財政司司長陳茂波出席。今年峰會下周在南美秘魯舉行，李家超已確認會出席，他早前受訪曾稱南美國家作為新興市場，較少受到地緣政治競爭的困擾，香港樂於出外「交朋友」發展經濟。

據報李家超將率領部分官員最早本月12日出發，離港約一星期。惟秘魯與香港相隔一萬多公里，香港並無直航機前往利馬，故必須轉機，國際旅客大多選擇在美國轉機。不過，李家超目前仍被美方制裁，若「踏足」美國轉機或惹來「不必要潛在政治干擾或麻煩」，據報港府已意識到此問題，故選擇航班將「避開」美國，歐洲轉機將成其中一選擇。

另有報道指，李家超在秘魯更有機會與美國總統拜登首次同場，惟李作為被美國政府制裁的官員，美方會否願意安排拜登與他同台亦成為焦點。

今年APEC經濟領袖會議（AELM）11月15日至16日在秘魯首都利馬舉行，今年APEC主題為「賦權、包容、成長」，三大政策優先領域包括「以貿易及投資促進包容且互連之成長」、「以創新及數位化促進正式及全球經濟轉型」，以及「永續成長促進韌性發展」等。

今年7月，香港與秘魯完成自由貿易協定談判（FTA），有關協議將涵蓋商品及服務貿易、投資、知識產權等相關領域，有助進一步加強雙方的商業與金融聯繫，增強雙邊關係。