APEC｜李家超晤新加坡總理黃循財　倡投資北都把握大灣區市場潛力

行政長官李家超今日（31日）繼續南韓亞太經合組織的相關行程，分別與新加坡、阿聯酋及國際貨幣基金組織領袖會面。他今晚將會出席歡迎晚宴，欣賞文化表演，明日（11月1日）將會出席APEC領導人非正式會議。他向新加坡總理黃循財建議可利用香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，投資北部都會區，以把握大灣區的市場潛力。

李家超今早出席APEC領導人與東道主嘉賓非正式對話，他在發言時表示香港作為全球最自由經濟體，擁國際化及市場化的營商環境，會續維護以規則為本的「多邊貿易制度」和促進區域經濟合作。

他與阿聯酋阿布扎比王儲哈立德會晤時，提到香港的低稅率及簡單稅制有利營商，指海合會為中國「一帶一路」倡議的重要節點，鼓勵更多來自阿聯酋和中東地區的人才、企業及資金落戶河套深港科技創新合作區，把握大灣區的創新科技發展潛力。

其後，李家超與國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃會面。李家超感謝國際貨幣基金組織一直肯定香港的國際金融中心地位，並認同香港的金融體系制度框架穩健、政策緩衝空間充足、聯繫匯率制度暢順運作。他說香港是全球三大金融中心之一，將把握世界投資者重新配置資產的機遇，持續改革資本市場、便利企業籌融資、提升市場流動性和穩慎推動金融創新，促進金融服務業可持續發展。