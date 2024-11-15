APEC｜李家超秘魯機場迎接習近平 雙方短暫交談

行政長官李家超於秘魯利馬展開訪問行程，將於利馬時間今日(15日)出席亞太經合組織領導人與東道主嘉賓非正式對話、亞太經合組織商貿諮詢理事會成員對話，以及會議主辦方為與會領袖所設的歡迎晚宴，明日(16日)出席亞太經合組織領導人非正式會議。



李家超一行於利馬時間星期三晚上抵達利馬豪爾赫．查韋斯國際機場，秘魯能源和礦業部長羅慕洛．穆喬和中華人民共和國駐秘魯共和國特命全權大使宋揚等到場迎接。翌日李家超到機場迎接到秘魯出席亞太區經濟合作組織領導人非正式會議並進行訪問的國家主席習近平。政府發放片段可見，習近平與李家超短暫交談，雙方面帶笑容。

參觀羊駝毛服裝品牌公司 推動秘魯和香港企業商機 隨後，李家超到秘魯著名的羊駝紡織品企業參觀，了解企業的發展歷程和產品特點，以及企業出口產品至亞洲的情況，探討推動秘魯企業和香港企業合作的商機。晚上，李家超在商務及經濟發展局局長丘應樺陪同下，與亞太經合組織商貿諮詢理事會中國香港代表交流餐敍，就推廣香港優勢和發展機遇，促進與其他經濟體合作等交流意見。丘應樺同日亦出席亞太經合組織部長級會議，與其他部長分享香港在促進數字化發展，以及包容和可持續貿易增長的工作。

李家超在社交平台表示，到當地一間秘魯羊駝毛服裝品牌公司參觀，了解這些服裝的傳統文化及工藝，開拓推動秘魯企業和香港企業的商機。他指羊駝毛過去是供給古印加國王使用，堪稱秘魯安第斯山脈的「軟黃金」，象徵秘魯毛衣傳統工藝的匠心獨妙。他與該品牌負責人傾談期間，發現當地商人知道香港擁有低税率、簡單税制，聯通中國內地市場，以及擁有專業服務多元化等優勢後，都對來港發展感到興趣。李家超又說未來數天，會在APEC會議會見不同國家領袖，亦會跟秘魯簽訂自由貿易協定，期望為促進香港與秘魯的經濟互動展開新篇章。