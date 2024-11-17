APEC｜李家超：APEC助港拓南美市場 已向習近平匯報香港經濟發展情況

行政長官李家超在秘魯利馬訪問，出席第三十一屆亞太區經濟合作組織領導人非正式會議，與其他經濟體領導人就以貿易及投資促進包容和互聯的增長、以創新和數字化協助轉型至正規及全球化經濟等議題交換意見。他會見傳媒時表示，今次是他上任後首次出訪南美洲，達到3個成果，包括展示及重申香港在推動區域經貿合作、開拓多元發展機遇的積極性；為香港發掘在南美洲的新增長點，開拓南美市場機遇；加強與東盟的關係，與更多經濟體加強建立貿易網絡。他又指，已向習近平匯報香港的經濟發展情況，對方給予他鼓勵。

李家超指，秘魯是香港在拉丁美洲的第五大貿易伙伴，近年雙邊貨物貿易每年平均增長4%，服務貿易增長更達16%，香港與秘魯已展開另一份促進與保護投資協定的談判，進一步促進雙方投資經濟發展。李家超期望，商界用好這份協定，相信可推動不同商品由香港或經香港進入秘魯，同時亦可幫助內地企業將貨物經香港運往秘魯，亦會有更多秘魯產品進入香港，對本港物流、航運有很大幫助。



習近平一直關心香港 並給予鼓勵 李家超出席亞太經合組織會議期間曾與國家主席習近平交談。李家超表示，已向習近平匯報香港的經濟發展情況，對方給予他鼓勵，亦很了解香港情況，一直關心香港。他說雙方交流期間，習近平有談及秘魯的文化與農業資源、中國的農業發展，以及秘魯錢凱港的建造及運作，對航運物流及供應鏈所發揮的作用與貢獻。