APEC｜港府：李家超因日程未能赴美 財政司長陳茂波代出席 (更新)

APEC｜李家超因日程未能赴美 財政司司長陳茂波代出席APEC

【1830更新】香港特區政府今日回應傳媒查詢表示已按慣例收到東道主邀請，出席於11月15至17日在美國三藩市舉行的亞太區經濟合作組織（亞太經合組織）領導人非正式會議。特區政府已回覆行政長官李家超由於日程事宜，未能親身代表中國香港出席會議，由財政司司長陳茂波代為出席。 港府表示，亞太經合組織是讓各成員經濟體討論政策方向和措施及凝聚共識的有效平台，以推動區內具有包容性和可持續性的經濟發展。香港特別行政區一直以中國香港的名義，以正式及單獨成員身分參與亞太經合組織。中國香港會繼續參與亞太經合組織事務，善用自身在「一國兩制」下的獨特優勢以及作為國際貿易和金融中心的地位，以期推動亞太區內經濟合作。

美暗示李家超普京因制裁缺席 「正確保二人有適當代表赴會」 亞太經合組織峰會(APEC)11月在美國三藩市舉行，主管APEC事務的華府官員莫瑞(Matt Murray)接受美媒專訪，被問到有否邀請俄羅斯總統普京及香港特首李家超出席，他透露美方已邀請所有成員參加峰會，但有兩名領袖受到美方制裁，華府正在處理，以確保他們有「適當代表」與會。報道指其講話暗示普京及李家超幾乎肯定無法出席。 莫瑞被問到美方是否表示邀請所有成員參加峰會，俄羅斯、中國內地及香港的代表是誰時表示，美國希望主辦會議不僅遵循APEC精神和原則，「也遵循美國法律和規定」。他進一步說明有兩名領袖受到美國制裁。因此，美國必須處理這個局面，「以確保他們有適當代表赴會」。