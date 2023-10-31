APEC｜港府：李家超因日程未能赴美 財政司長陳茂波代出席 (更新)

【1830更新】香港特區政府今日回應傳媒查詢表示已按慣例收到東道主邀請，出席於11月15至17日在美國三藩市舉行的亞太區經濟合作組織（亞太經合組織）領導人非正式會議。特區政府已回覆行政長官李家超由於日程事宜，未能親身代表中國香港出席會議，由財政司司長陳茂波代為出席。
港府表示，亞太經合組織是讓各成員經濟體討論政策方向和措施及凝聚共識的有效平台，以推動區內具有包容性和可持續性的經濟發展。香港特別行政區一直以中國香港的名義，以正式及單獨成員身分參與亞太經合組織。中國香港會繼續參與亞太經合組織事務，善用自身在「一國兩制」下的獨特優勢以及作為國際貿易和金融中心的地位，以期推動亞太區內經濟合作。
美暗示李家超普京因制裁缺席 「正確保二人有適當代表赴會」
亞太經合組織峰會(APEC)11月在美國三藩市舉行，主管APEC事務的華府官員莫瑞(Matt Murray)接受美媒專訪，被問到有否邀請俄羅斯總統普京及香港特首李家超出席，他透露美方已邀請所有成員參加峰會，但有兩名領袖受到美方制裁，華府正在處理，以確保他們有「適當代表」與會。報道指其講話暗示普京及李家超幾乎肯定無法出席。
莫瑞被問到美方是否表示邀請所有成員參加峰會，俄羅斯、中國內地及香港的代表是誰時表示，美國希望主辦會議不僅遵循APEC精神和原則，「也遵循美國法律和規定」。他進一步說明有兩名領袖受到美國制裁。因此，美國必須處理這個局面，「以確保他們有適當代表赴會」。
「習拜會」細節仍在制定
至於中國國家主席習近平及美國總統拜登會否在峰會期間會晤，莫瑞表示華盛頓和北京正朝著舉行「習拜會」而努力，細節仍在制定。
《港區國安法》2020年生效後，美國政府對多名港府官員實施制裁，包括時任保安局局長的李家超。而俄羅斯去年入侵烏克蘭，華府亦宣布制裁普京，他們都不得入境美國。
中方曾稱維護李家超赴會權利
中國外交部7月表示，美方對包括李家超在內的中方人員實施非法無理制裁，原本就是嚴重違反國際關係基本準則的霸凌行徑，以此為由拒絕邀請李家超赴美參加APEC會議，是錯上加錯，中方強烈不滿和堅決反對，提出嚴正交涉，要求美方立即糾正錯誤做法，解除制裁及依慣例邀請李家超參加會議，中方將堅定維護香港參加會議的正當合法權利。