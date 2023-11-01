APEC｜特區政府今確認李家超獲邀 因日程事宜由陳茂波代赴

亞太經濟合作組織(APEC)領導人非正式會議將於本月15至17日在美國三藩市舉行，被美國單方面制裁的香港特首李家超是否獲邀及能否如期赴會受到關注。香港特區政府昨(31日)回覆指，中國香港已按慣例收到東道主邀請出席該活動，而特區政府亦已回覆，行政長官李家超由於日程事宜，未能親身代表中國香港出席是次會議，將由財政司長陳茂波代為出席。政府今日(1日)發稿指，確認行政長官李家超本人已收到美方發出的與會邀請，由於日程事宜未能親身代表中國香港出席這次會議，已委派財政司司長陳茂波代為出席。

特區政府昨日(31日)回應傳媒查詢時指，亞太經合組織是讓各成員經濟體討論政策方向和措施及凝聚共識的有效平台，以推動區內具有包容性和可持續性的經濟發展。香港特別行政區一直以中國香港的名義，以正式及單獨成員身分參與亞太經合組織。中國香港會繼續參與亞太經合組織事務，善用自身在「一國兩制」下的獨特優勢以及作為國際貿易和金融中心的地位，以期推動亞太區內經濟合作。

