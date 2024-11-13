APEC｜秘魯華人團體稱當地對華友善　料自貿協定有利秘魯農產品輸港

正舉行APEC亞太經合組織會議的秘魯，是拉美地區華裔人口數量及佔比最多的國家之一，全國目前有約300萬華人，佔總人口約一成，主要來自廣東，大部分在首都利馬居住。

「中華通惠總局」是秘魯最大華人團體

位於利馬唐人街、有近140年歷史的「中華通惠總局」是秘魯最大華人團體。主席羅杰文接受港台專訪時表示，最早一批於百多年前到秘魯的華工，生活很艱苦，但經過幾代人奮鬥，華人在秘魯的社會、經濟、政治地位已提高很多，很融入當地社會。秘魯人對華人的印象是勤奮、誠實、聰明，他們對華人很友善。