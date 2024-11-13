APEC｜秘魯華人團體稱當地對華友善　料自貿協定有利秘魯農產品輸港

正舉行APEC亞太經合組織會議的秘魯，是拉美地區華裔人口數量及佔比最多的國家之一，全國目前有約300萬華人，佔總人口約一成，主要來自廣東，大部分在首都利馬居住。
「中華通惠總局」是秘魯最大華人團體
位於利馬唐人街、有近140年歷史的「中華通惠總局」是秘魯最大華人團體。主席羅杰文接受港台專訪時表示，最早一批於百多年前到秘魯的華工，生活很艱苦，但經過幾代人奮鬥，華人在秘魯的社會、經濟、政治地位已提高很多，很融入當地社會。秘魯人對華人的印象是勤奮、誠實、聰明，他們對華人很友善。
秘魯華人很多是第四、五代移民後裔，多年來與原住民、歐洲裔、非洲裔、日韓裔等通婚，即使是在唐人街，單憑外貌要分辨出亞洲人面孔亦不容易。羅杰文說，利馬有兩間中文學校教授中文，為了保留華人文化特色，通惠總局會定期舉辦活動，並成立醒獅隊推廣中國文化。通惠總局大樓樓高四層，地下有大禮堂、圖書室，二至四樓合共近50個單位以優惠租金每月250美元，租給基層僑胞和本地人。
秘魯全國有約170間中資機構
羅杰文說，秘魯全國有約170間中資機構，通惠總局擔當橋樑角色，每年接待四、五十個來訪的華僑團體和地方政府部門，向他們介紹秘魯的營商環境，協助舉辦展銷會等。近年秘魯有很多蔬果均出口至中國和香港。
從事餐飲生意的羅杰文，青少年時期曾在香港生活和讀書十多年，後來定居秘魯，現時每隔兩三年便會到香港或內地參加商務活動。他預計香港和秘魯即將簽署的《自由貿易協定》，對兩地市場均有利，運輸成本和關稅降低後，相信由秘魯出口到香港的水果等農產品會增加。
原文刊登於 香港電台