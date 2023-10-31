APEC｜美高官暗示李家超普京因制裁缺席 「正確保二人有適當代表赴會」

亞太經合組織峰會(APEC)11月在美國三藩市舉行，主管APEC事務的華府官員莫瑞(Matt Murray)接受美媒專訪，被問到有否邀請俄羅斯總統普京及香港特首李家超出席，他透露美方已邀請所有成員參加峰會，但有兩名領袖受到美方制裁，華府正在處理，以確保他們有「適當代表」與會。報道指其講話暗示普京及李家超幾乎肯定無法出席；《am730》正向特首辦查詢。
莫瑞被問到美方是否表示邀請所有成員參加峰會，俄羅斯、中國內地及香港的代表是誰時表示，美國希望主辦會議不僅遵循APEC精神和原則，「也遵循美國法律和規定」。他進一步說明有兩名領袖受到美國制裁。因此，美國必須處理這個局面，「以確保他們有適當代表赴會」。
「習拜會」細節仍在制定
至於中國國家主席習近平及美國總統拜登會否在峰會期間會晤，莫瑞表示華盛頓和北京正朝著舉行「習拜會」而努力，細節仍在制定。
《港區國安法》2020年生效後，美國政府對多名港府官員實施制裁，包括時任保安局局長的李家超。而俄羅斯去年入侵烏克蘭，華府亦宣布制裁普京，他們都不得入境美國。
中方曾稱維護李家超赴會權利
中國外交部7月表示，美方對包括李家超在內的中方人員實施非法無理制裁，原本就是嚴重違反國際關係基本準則的霸凌行徑，以此為由拒絕邀請李家超赴美參加APEC會議，是錯上加錯，中方強烈不滿和堅決反對，提出嚴正交涉，要求美方立即糾正錯誤做法，解除制裁及依慣例邀請李家超參加會議，中方將堅定維護香港參加會議的正當合法權利。