APEC｜美高官暗示李家超普京因制裁缺席 「正確保二人有適當代表赴會」

亞太經合組織峰會(APEC)11月在美國三藩市舉行，主管APEC事務的華府官員莫瑞(Matt Murray)接受美媒專訪，被問到有否邀請俄羅斯總統普京及香港特首李家超出席，他透露美方已邀請所有成員參加峰會，但有兩名領袖受到美方制裁，華府正在處理，以確保他們有「適當代表」與會。報道指其講話暗示普京及李家超幾乎肯定無法出席；《am730》正向特首辦查詢。

莫瑞被問到美方是否表示邀請所有成員參加峰會，俄羅斯、中國內地及香港的代表是誰時表示，美國希望主辦會議不僅遵循APEC精神和原則，「也遵循美國法律和規定」。他進一步說明有兩名領袖受到美國制裁。因此，美國必須處理這個局面，「以確保他們有適當代表赴會」。