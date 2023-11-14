APEC｜陳茂波代港出席會議　李家超：相信說好真實香港故事

財政司司長陳茂波正在美國代表香港出席APEC會議。聲稱因「日程理由」未能赴美出席會議的特首李家超今早(14日)在行會前指，相信陳茂波會說好香港的真實故事，向來自世界各地的人介紹香港優勢等。

李家超指，陳茂波會向外界介紹香港優勢和機遇，透過APEC擴大香港的朋友圈，說好香港真實的故事，告訴世界香港是一個好的投資市場，以吸引外資來港成立公司，並且介紹香港作為內地和世界的連繋橋樑，和香港在「一國兩制」的獨特性，包括實行普通法制度等。

陳茂波： 港繁榮發展為投資者帶來龐大機會

至於陳茂波當地時間周一在美國三藩市出席APEC財政部長會議，並與主持會議的美國財政部長耶倫會面。陳茂波在會上發言時指，在複雜多變的世界格局中，加強經濟體之間的合作，將有利共同應對各種全球挑戰、鞏固疫後經濟復蘇和增長、實現區域共同繁榮和高質量增長，強調香港的繁榮發展，將為區内的企業和投資者帶來龐大的機會。

陳茂波又簡介了香港最新的經濟和金融情況，並介紹了港府積極培育新產業，為推動經濟發展注入新動能方面的工作，包括著力吸引生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造、新材料與新能源科技等產業的企業和人才落戶香港，以加速構建相關產業生態圈；同時他亦介紹了香港在應對氣候變化方面的策略和工作，尤其在綠色和可持續金融方面，包括綠色籌融資，以及自願碳市場的發展等。