APEC｜香港與秘魯簽訂自由貿易協定　李家超：助港打入具發展潛力市場

香港與秘魯正式簽署《自由貿易協定》，正在秘魯利馬出席APEC亞太經合組織會議的香港行政長官李家超，在當地見證簽署儀式，由商務及經濟發展局局長丘應樺和秘魯外貿和旅遊部長Úrsula Desilú León Chempén簽訂協定。

協定涵蓋貨物、服務貿易等，為港商在秘魯的貿易提供具透明度及有利的營商環境，超過150個服務行業可受惠，包括專業服務、金融服務、電腦及相關行業等；香港原產貨物的91.3%關稅在協定生效後，給予即時免關稅待遇；商務旅客亦可享短期入境秘魯便利。

李家超表示，秘魯是香港在拉丁美洲的重要貿易夥伴，也是「一帶一路」倡議的參與國家之一。簽訂協定對香港和秘魯都具有戰略價值，除了有助香港打入秘魯這個具發展潛力的市場，亦為香港和秘魯的製造商、服務提供者和投資者提供法律保障和更有利條件，創造商機，促進兩地雙邊貿易和投資。他相信深信香港和秘魯將進一步促進雙向投資流動，帶動雙方經濟發展。

丘應樺勉港商把握機遇

丘應樺說，鼓勵港商及投資者把握協定帶來的機遇，在秘魯以及通過秘魯在拉丁美洲市場擴展業務。同時，協定亦有助更多秘魯企業在香港，以及通過香港在區內特別是粵港澳大灣區，發展他們的業務。