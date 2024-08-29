ART021 HONG KONG今日開鑼　鄭志剛：帶動VIP經濟

政府「文化藝術盛事基金」資助項目「ART021 HONG KONG 香港廿一當代藝術博覽會」即日起至9月8日舉行。展覽除在富藝斯亞洲總部設主畫廊外，亦會在本港不同文化地標設置展品；活動將展出來自13個國家和地區，近90間畫廊的藝術品。有內地畫廊表示，活動為內地年輕畫家作品提供推出國際的機會，並對活動人流感信心。當局則表示活動可為香港帶來可觀經濟收益，並有助鞏固香港全球藝術文化交流中心地位。 為期12日的ART021 HONG KONG分五大展區，並主要展出「一帶一路」 畫廊及藝術家作品，票價300元，憑票可進入主畫廊、「藝拓現場」各一次。其中西九文化區管理局大樓富藝斯亞洲總部舉辦的主畫廊，共分三層，展出現當代繪畫、水墨、雕塑、裝置及數字藝術作品；亞洲協會香港中心舉行的「影像單元」，播放影片類型的藝術品；入場費50元。至於藝穗會舉行的「藝拓現場」就有雕塑、裝置 和互動影像；藝穗會和維多利亞公園亦將有10件來自7位中國內地及國際藝術家的大型雕塑免費開放參觀。 另外大灣區藝術周會有42家畫廊合作，共同打造一場開放包容的大灣區藝術盛事。

內地畫廊料出售六成畫作 來至內地的「沒頂畫廊」於主畫廊進行展出。負責人金利萍表示，他們演出的作品皆出自內地不同年齡層的藝術家，如80年代杭州前衛美術運動的重要人物張培力製作、循環播放的60個國家廣播電台的《播放台標聲的半導體收音機》， 寓意技術更迭，並沒有改變不同地區的人在利用技術、獲取資訊方面的不平等；另方面亦有年輕畫家陸平原的《上上簽-龍霧》、 藝術家劉娃以一條死去的海帶作主角，探討人與萬物之間的多維度共生關係的《海的信差》等；盼向收藏家展現 畫廊的總體面貌。 金利萍又稱，以往內地畫作在國外展出機會較少，因國際畫展多以西方畫為主；而且因疫情近年畫展數目大減，亦能內地年輕畫家缺乏走出內地的機會。她認為，香港可仍為 內地藝術家對外的窗口，把他們的畫作進出國際；而ART021活動場地雖較小，但無擬為內地畫家提供機會。金利萍亦表示，對活動人流感樂觀；預計展會期間可賣出6成畫作。

推動VIP經濟 文化體育及旅遊局常任秘書長沈鳳君致辭時表示，活動已吸引逾2萬人預先登記的賓客，期待活動再創佳績，助力強化香港作為全球藝術文化交流中心，以及國際領先藝術市場的地位。文化藝術盛事基金會主席鄭志剛表示，亦指出是次藝術盛事吸引不少中國內地及海外VIP，包括投資者、藝術愛好者、名人收藏家等前來參與，帶動VIP經濟效益。他提到，香港是亞洲擁有最多高淨值收藏家地方之一，ART021落戶香港開拓全球南方的藝術市場，長遠可以為香港帶來可觀的經濟效益。