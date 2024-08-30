ART021 HONG KONG開鑼 展商稱博覽會 助內地作品推出國際

香港再有盛事舉行，「ART021 HONG KONG 香港廿一當代藝術博覽會」昨起至9月8日舉行，項目由政府「文化藝術盛事基金」資助。活動展出來自13個國家和地區、近90間畫廊的藝術品，在本港不同文化地標展出。有參與活動的內地畫廊表示，活動為年輕畫家作品提供進入國際的機會，並對活動人流有信心。文化藝術盛事基金會主席鄭志剛相信，活動可為香港帶來可觀經濟收益，並有助鞏固香港全球藝術文化交流中心地位。攝影：李朗僑
為期12日的ART021 HONG KONG分五大展區，主要展出「一帶一路」畫廊及藝術家作品。其中西九文化區管理局大樓富藝斯亞洲總部舉辦的主畫廊，共分三層，展出當代繪畫、水墨、雕塑、裝置及數字藝術作品；中環藝穗會舉行的「藝拓現場」就有雕塑、裝置和互動影像；位於金鐘的亞洲協會香港中心則舉行「影像單元」，播放影片類型的藝術品。市民花300元(成人)或150元(學生)購票，可持票在同日或不同日子進入主畫廊、「藝拓現場」各一次。至於「影像單元」入場費由35至50元，早場亦會向學生免費開放。
另外，藝穗會和維園將有10件來中國內地及國際藝術家的大型雕塑展出，並免費開放予市民參觀；大灣區藝術周則會有42家畫廊合作，共同打造一場大灣區藝術盛事。
內地畫廊料出售六成畫作
來自內地的「沒頂畫廊」展品於主畫廊展出。負責人金利萍表示，作品皆出自內地不同年齡層的藝術家，如八十年代杭州前衛美術運動的重要人物張培力製作《播放台標聲的半導體收音機》；年輕畫家陸平原的《上上簽-龍霧》、藝術家劉娃探討人與萬物之間的多維度共生關係的《海的信差》等；不同藝術作品冀向收藏家展現畫廊的總體面貌。
金利萍又稱，國際畫展多以西方畫為主，內地畫作於國外展出機會一直較少；加上疫情令近年畫展數目大減，讓內地年輕畫家缺乏走出內地的機會。她認為，香港可成為內地藝術家的對外窗口，把他們的作品帶進國際；而ART021 HK活動場地雖較小，但無礙為內地藝術家提供機會。她亦對活動人流感樂觀；預計展會期間的六成作品會被收藏家搜羅。
推動VIP經濟
文化藝術盛事基金會主席鄭志剛表示，今次盛事吸引不少內地及海外VIP來港，包括投資者、藝術愛好者、名人收藏家等帶動VIP經濟效益。他又提到，香港是亞洲擁有最多高淨值收藏家地方之一，ART021落戶香港有助開拓全球藝術市場，長遠可以為香港帶來可觀的經濟效益。