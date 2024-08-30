ART021 HONG KONG開鑼 展商稱博覽會 助內地作品推出國際

香港再有盛事舉行，「ART021 HONG KONG 香港廿一當代藝術博覽會」昨起至9月8日舉行，項目由政府「文化藝術盛事基金」資助。活動展出來自13個國家和地區、近90間畫廊的藝術品，在本港不同文化地標展出。有參與活動的內地畫廊表示，活動為年輕畫家作品提供進入國際的機會，並對活動人流有信心。文化藝術盛事基金會主席鄭志剛相信，活動可為香港帶來可觀經濟收益，並有助鞏固香港全球藝術文化交流中心地位。攝影：李朗僑

為期12日的ART021 HONG KONG分五大展區，主要展出「一帶一路」畫廊及藝術家作品。其中西九文化區管理局大樓富藝斯亞洲總部舉辦的主畫廊，共分三層，展出當代繪畫、水墨、雕塑、裝置及數字藝術作品；中環藝穗會舉行的「藝拓現場」就有雕塑、裝置和互動影像；位於金鐘的亞洲協會香港中心則舉行「影像單元」，播放影片類型的藝術品。市民花300元(成人)或150元(學生)購票，可持票在同日或不同日子進入主畫廊、「藝拓現場」各一次。至於「影像單元」入場費由35至50元，早場亦會向學生免費開放。