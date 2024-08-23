ART021 HONG KONG 當代藝博會下周三舉行 10雕塑維園免費睇

藝術品可天馬行空，亦可反映創作者如何看世界，與當時時代的關聯，除可欣賞，亦可投資保值；而大型藝術裝置亦可為成為打卡點或茶餘飯後話題。亞洲最大規模藝展之一「ART021 HONG KONG香港廿一當代藝術博覽會」，將於8月28日至9月8日首度在香港舉行，展會精選內地及一帶一路，把共13個國家和地區近90間畫廊的享負盛名藝術品帶到香港，料可提升香港作為中外文化藝術交流中心的地位，亦助力內地頂尖畫廊邁向亞洲和國際舞台，充分展示對香港的信心。

ART021 HONG KONG展會分為五大單元，遍布香港及大灣區不同文化地標，包括位於西九文化區富藝斯亞洲總部的主畫廊單元(GALLERIES)、藝構之旅(SCULPTURE)在維園展出雕塑、中環藝穗會的藝拓現場(EXPANSION)將有藝術音樂體驗、影像單元(VIDEOS)則於亞洲協會香港中心放映藝像藝術，以及凝聚粵港澳大灣區畫廊、美術館及藝術機構力量的大灣區藝術周(GBA ART WEEK)。

ART021藝術集團聯合創始人周大為表示，把ART021帶來香港，是因為欣賞香港的獨特優勢，尤其是在藝術領域方面，一來香港已經是全球藝術交易中心，亦是中外文化交流中心，期望展會能在港落地生根，協助推動香港文化產業的發展，並利用香港的優勢，集中打通中國內地與一帶一路國家的藝術市場，這是其他國際藝術展較少能做到，亦助香港打入中東歐國家藝術領域，鞏固其國際藝術交流及交易的樞紐地位。

周大為又指，與其他藝博會不同，ART021 HONG KONG是全城互動的活動，在維園中央草坪與藝穗會舉行的「藝構之旅」，將展出引人注目的公共雕塑，為少有的藝展將項目帶到公共空間。「藝構之旅」展品是來自7位中國內地及國際藝術家的10件雕塑作品包括陸平原的作品《看！我是畢加索！》和佩斯畫廊展出美國雕塑家Robert Indiana的《LOVE (Red Outside Violet Inside)》；今次的《LOVE》版本為首次在港展出，並免費對外開放，料可為香港市民帶來藝術融入日常的新體驗。