AV女優賣淫｜涉操控日本AV女優來港 肉金最高15萬 警搗犯罪集團拘65人

有本地犯罪集團在社交平台經營群組宣傳可安排日本性工作者及略有名氣的AV女優來港入住酒店以作賣淫活動，又會以AV女優的性感照片及作品封面作爲賣點招徠(警方直播)

警方聯同新加坡、日本及澳門警方聯手打擊跨境賣淫活動，過去3日在全港展開大型掃黃行動，打擊一個涉及操控日本性工作者及成人影片女星的跨境賣淫集團，以及一個本地黑幫操控的賣淫集團，以「依靠他人賣淫的收入為生」、「控制他人賣淫」、「經營賣淫場所」、「違反逗留條件」及「洗黑錢」等罪拘捕65人，包括5男60女，年齡介乎17至64歲，當中包括11名賣淫集團主腦及骨幹成員，部份人士有黑社會背景。當中有本地犯罪集團涉嫌操控日本性工作者及AV女優來港賣淫，有被捕人曾於日本留學精通日文，可與性工作者溝通接應，及身處當地負責招募日本女子，涉及犯罪得益超過1900萬元。警方成功阻止當中1800萬元犯罪得益轉移，包括4個住宅物業。

警方有組織罪案及三合會調查科總督察鄧凱彤表示，該個由本地人操控的跨境賣淫集團在社交平台經營群組，大肆宣傳可安排日本性工作者及略有名氣的AV女優來港入住酒店以作賣淫活動，又會以AV女優的性感照片及作品封面作爲賣點招徠，每次性服務金額由數千至數萬港元不等。部分AV女優曾在港舉行粉絲會，每次提供性服務金額高達15萬元。涉案女子都是持旅遊證件來港，一般可逗留三個月。

有成員曾留學日本 精通日文可溝通接應

警方說集團運作一年多，每年營業額達到2000萬元，在香港共有過百次酒店訂房紀錄，集團分工精細，包括負責客服工作、向性工作者收取金錢及派發性物品、處理預訂酒店等，亦有成員曾於日本留學精通日文，可與性工作者溝通接應，及身處當地負責招募日本女子出國賣淫，除了香港以外，她們亦會到新加坡和澳門作賣淫活動，集團成員會收取性工作者約一半金額以牟取暴利。警方主動聯絡新加坡、日本及澳門警方作情報交流，採取聯合行動。

警方調查亦發現有其他社交平台群組宣傳及安排不同國籍的性工作者來港進行賣淫，集團會在普通民居中設立「神秘房」，與傳統「馬檻」不同，不會擺放有暗示性的廣告牌。犯罪集團為減低被查風險，一般只招待熟客，或要求嫖客預約時提供自拍照。集團會要求嫖客在接受性服務前在附近等候，之後指示嫖客到住宅單位交易。警方搜查10個住宅單位，以涉嫌經營賣淫場所及違反逗留條件拘捕25名女子，年齡介乎20至45歲，包括3名本地人、8名持雙程證的內地女子、6名泰國女子、5名日本女子、1名老撾女子、2名越南女子。