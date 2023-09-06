AV女優賣淫｜賣淫集團TG吸客4日籍女被捕　標榜26歲AV女優真人近40歲

西九龍總區重案組聯同入境處，昨日（5日）晚上於尖沙咀多個酒店及單位進行掃黃行動。行動中，在彌敦道九龍酒店單位內檢獲行李箱、安全套、一次性浴巾、潤滑油及大量現金，當場拘捕兩名日本籍女子；其後在香港尖沙咀金馬倫道34至36A號福僑大廈一間樓上色情SPA，再拘捕兩名日本籍女子及兩名內地女子，所有被捕人現正被扣留調查，稍後將交由入境處跟進。

消息指，賣淫集團透過Telegram頻道招攬嫖客，刊登賣淫女子的性感照片及個人資料供客人選擇。被捕4名日本女子分別被形容為「日本素人」、「日本幼幼」、「日本AV女優」，能操日語及英語，又稱可提供護照讓客人比對，以確認是日本人。據悉，賣淫的日籍女子收費約6,000元，實收僅1,000元至2,500元，其餘交予中介；如客人提出其他額外服務，包括拍片或個人癖好等可商議及額外收費。

「AV女優」下月40歲生日

消息指，其中一名被形容是AV女優的被捕日籍女子，於九龍酒店遇警方調查時被捕。據悉，其真實年齡為39歲，於10月生日，即下月踏入40歲，疑因其年齡較大，收費較其他日本女子稍低。賣淫集團在Telegram中張貼其AV出道作品封面及多張個人照片，相信屬同一人，惟於個人簡介中卻提供假資料，指她是「26歲」、「90後」，疑刻意報細年齡吸客。根據網上資料，該名AV女優於去年4月出道，當時被指是36歲，懷疑同樣是虛報年齡，比真實年齡小了2歲。