BA.5成全球主流病毒株 當局料兩周後或日增六千宗

本港疫情持續上升，昨日新冠確診數字達3,028宗，是4月初以來，再次突破3千宗水平，本地個案佔2,856宗，另有172宗輸入個案，多1名79歲無打針的女患者離世。衛生防護中心預計，兩星期後，確診數字可能倍升至6千宗，對醫療系統構成壓力，呼籲市民把握時間接種疫苗。此外，當局引述世衞最新數據指，BA.5正取代其他病毒株，但無證據顯示比其他變異株厲害。

本港單日新增42宗懷疑BA.2.12.1個案，28宗源頭不明，散布全港各區。至於逐漸在全球流行的BA.4或BA.5變種病毒株，香港則再多17人感染，源頭不明佔2宗，分別居於梨木樹邨及西灣河高望大樓。

未見BA.5殺傷力較強

衛生防護中心傳染病處主任張竹君引述世衞最新數據指，BA.5正替代其他病毒株，個案所佔比例由上周三成七，增至最新五成二，而BA.4只是升一個百分點，相反BA.2或BA.2.12.1則有下跌趨勢。她表示暫未有證據證明BA.5個案情況會較嚴重，但傳染性高，預計住院個案有機會上升，呼籲市民如有不適，即使快測是陰性都應盡快求醫。張竹君又稱，確診數字呈上升趨勢，估計一兩周後數字會「翻一番」，每日確診數或會升至6千宗，或對醫療服務構成壓力。

校園個案逾200宗 兩校須停課

來自學校的個案持續高企，共新增201宗呈報病例，涉180間學校、163名學生及38名教職員。其中位於香港仔的迦南幼稚園K3UKB班有2名學生確診；此外，位於馬鞍山的靈糧小學6D班有3名學生確診，相關班別要停課一周。

大埔那打素醫院爆疫

醫院方面，醫管局總行政經理(醫療成效及科技管理)關慧敏指，大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院內科混合病房一名男病人周一檢測呈陽性，同房6名病人和一名護士確診。當中5名病人正隔離治療，餘下病人已出院正在家居隔離，該名護士亦正在家居隔離；該病房已暫停接新症及探訪安排。至於佛教醫院護養病房再多2名分別40及51歲男病人感染，情況穩定，已轉到東華三院黃大仙醫院治療，現時佛教

醫院累計12名病人及4名員工染疫。

另外，有2間院舍出現個案，包括筲箕灣匡智愛東宿舍一名院友，他曾經到過早前有人確診的賽馬會匡智小西灣工場，以及深水埗敬福護理院有2名院友和1名職員確診。