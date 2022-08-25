BA.5或令確診增 籲市民「忍一忍」 社交措施不排除收緊

本港單日新冠肺炎確診數字再創近期新高，達7,800宗，當局認為目前升勢與變異病毒株Omicron BA.5有關，料單日個案將破萬，又透露社交距離措施不排除收緊。衛生防護中心傳染病處主任張竹君呼籲，市民短期內應「忍一忍」避免聚會，但明白市民有抗疫疲勞，若要參加就應做好防疫，「係咪我講咗唔參加你就唔參加呢？」

昨單日新增7,884宗確診，包括207宗輸入個案，重回第五波疫情3月下旬水平。衛生防護中心分析周日(21日)收集到的樣本，發現有40.8%屬懷疑BA.4或BA.5，懷疑BA.2.12.1個案僅佔8.7%。張竹君指，近日懷疑BA.5個案比例急增，不排除令最近確診數字上升，又估計按目前增幅或會增至單日過萬宗確診。她指出，政府擔心疫情升勢持續會影響醫療系統，故雖然不希望但也不排除會收緊社交距離措施。

張竹君呼籲，市民應保持警覺和避免參與高危活動、多人聚會等，若曾與確診者共膳或進行涉及不戴口罩的活動，便應自行留意身體狀況。她又稱，理解市民有抗疫疲勞，但都希望大家聚會的同時注意防疫，反問「係咪我講咗唔參加你就唔參加呢」。因應個案眾多，中心暫時不會再追蹤每宗個案，而是只聚焦醫療設施爆發、院舍和學校個案等，但強制檢測公告會維持。

6醫管局醫生赴婚宴後確診

醫管局出現員工婚宴群組，上周六(20日)有6名醫生赴宴後確診，包括4名廣華醫院婦產科醫生，以及瑪麗醫院婦產科醫生和瑪嘉烈醫院病理科醫生各一名。醫管局總行政經理李立業稱，諒解員工有個人生活和社交，提醒他們如無可避免參與宴會或飲宴，都要注意個人衛生和謹守社交距離。他續說，沒有病人被列作密切接觸者，醫療服務亦不受影響。

多5間學校有個別班級因多人確診，要暫停面授課一星期，另有15間安老和殘疾院舍有個案。張竹君稱難言有多少宗安老院舍爆發肯定由員工引起，但說很多長者都不會外出，病毒或會由在社區活動的員工帶進院舍。消息指，院舍員工下周三(31日)起，定期核酸檢測會由每周一次增至隔日一次。

多14患者亡 5料與新冠無關

醫管局公布多14宗死亡個案，10男4女死者年齡介乎45至97歲，有5人初步判斷死因與新冠病毒無關。東區醫院內科女病房出現群組，累計6名病人及4名員工確診。

盧寵茂促公院病人配合 轉到私家醫院留醫

另外，全港13間私家醫院上月底撥出364張病床，接收由公立醫院轉介的確診和非新冠病人，累計接收437名病人。醫務衛生局昨指相關使用量未如預期(見表)，局長盧寵茂呼籲公院病人和家屬積極配合，讓醫管局可騰出空間集中應對疫情，又促請私院加快接收流程和加強周末、假日收症安排等。

截至前日下午5時，醫管局共有167名病人正在私家醫院留醫，包括22名確診者。李立業重申，擬轉介的病人必定已評估為情況合適，又稱轉院後只需繳付醫管局收費，希望他們可配合，「在相對舒適環境下接受治療。」