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2023-12-07 04:30:28
日報

BIZ勝派丨地區為本 滙聚共融 滙豐香港社區夥伴計劃2023 商社攜手 福澤大眾

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滙豐香港社區夥伴計劃 招智輝William 蔡海偉

滙豐銀行慈善基金諮詢委員會秘書長招智輝William(右)與社聯行政總裁蔡海偉。

香港人均壽命愈來愈長，最新統計截至今年8月，65歲或以上佔整體人口21%，本港已踏入超高齡社會。滙豐銀行服務深入大眾，作為牽動社區網絡的中堅，透過成立滙豐銀行慈善基金，40多年來惠澤社群。近年更聚焦社會切身議題，與香港社會服務聯會(社聯)緊密合作推展「滙豐香港社區夥伴計劃」，以地區為本，商社攜手滙聚各界力量，倡導、鼓勵與發揚和諧互助精神。日前滙豐銀行慈善基金諮詢委員會秘書長招智輝（William）夥社聯行政總裁蔡海偉會見傳媒，介紹本屆「滙豐香港社區夥伴計劃2023」的發展導向與重點項目。William強調整項計劃旨在建立平台，讓各方能就社會議題共襄善舉，滙豐亦參與其中。「非單純收集捐獻，審批撥款與資助，滙豐義工隊更會積極參與。」

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攜手滙聚社區力量

滙豐銀行慈善基金成立於1981年，宗旨「攜手滙聚社區力量」，從「培育未來領袖」、「關愛長者」和「建構可持續未來」三大核心價值，希望透過滙豐的力量，滙聚志同道合的社區夥伴，為社會注入正能量。基金至今已投放逾24億港元，資助逾萬個慈善項目，致力支援弱勢社群。William續說，「隨著青年事務和安老需求日漸殷切，為了鼓勵社福資助項目能夠更具規模、成效，並且長時間發展，我們和社聯於2012年推出『滙豐香港社區夥伴計劃』，透過地區公益活動，促進以地區為本的社區活動，達致社會共融。」他表示該計劃是全港最大規模的同類型計劃，藉此回應各區實際需要，並推動非牟利組織、社福機構和社企的職能發展。他又表示今年計劃共接獲160個申請項目，當中30個由27個社福機構負責的社區項目獲選，共得1,800萬港元撥款，預計13萬人受惠。

除了向社福項目提供撥款資助外，William提到該計劃亦提供協作與創新元素。「我們建構『集盒』(NGO Innovation Hub)協作平台，期望在傳統社福體系的資源以外，透過為服務提供者之間建立學習圈和提供工作坊等，鼓勵他們的服務計劃注入嶄新靈感，利用社區各個持份者及地區資源的協作，更靈活與可持續地支援受眾，以應對急速變遷的社會環境。」至於為學界而設的社區創新科技大賽(SMART Community Hackathon)，活用STEAM元素各區學校以社會創新概念及幫助弱勢社群建立抗逆力、推動綠色思維及可持續生活，或者支持長者/具跨代共融概念的項目，「鼓勵青少年以創新思維，運用科技驅動，最後聯繫持份者實踐，建構共融和諧社會。」

關愛長者全人發展

香港面臨嚴重的人口老化問題，故此本屆「滙豐香港社區夥伴計劃2023」其中一項重點，便是推動關愛共融。社聯蔡海偉指本港出現人口老化，按照現時增速趨勢，推算到2046年65歲或以上將佔人口36%。「即每3個香港人，就會有1個長者。」他又引述社聯一項針對獨居和雙老長者調查，指九成長者的運動量未達世衛標準，其中近半受訪長者沒有運動習慣。「他們怕做錯運動弄傷身體，影響活動能力，反映期望和自身能力存在落差。」養老所需的退休金也是他們的關注重點，「近四成長者認為自身財政狀況不足以應付日常開支，可見他們對生活質量存在憂慮。」相比起大眾重視的安老、醫療和起居生活，蔡海偉認為更應從多角度正向思考，「人口老化會否為勞動力帶來挑戰？對於一些健康和精靈的長者，我們和滙豐在今年社區夥伴計劃，希望支持推廣『退而不休』理念的項目，鼓勵這些長者參與貢獻社會，助人自助，甚至重返職場，活出精彩第二人生。」
 

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「杏福補給站2.0」為同心村贈包送暖

在傳媒分享會上，「滙豐香港社區夥伴計劃2023」的受助機構樂天關懷行動更現身說法。樂天關懷行動旗下社企銀杏館行政總裁麥敏媚(麥姑娘)簡介他們的「杏福補給站2.0」。「我們聘請弱勢社群人士如長者，負責麵包製作和物流補給工作，為老友記創造就業機會。我們透過設立自助食物提取機『杏福補給站』，經社工評估並獲發『包卡』的受眾，可每天拍卡獲取新鮮愛心麵包，幫助長者與貧窮弱勢社群，帶來雙贏局面。」她續指「杏福補給站」最初服務深水埗街坊，現在「2.0」更將服務擴展元朗東頭過渡性房屋「同心村」，連結當區義工向低收入家庭帶來飽腹溫暖。「有別於申請其他資助，滙豐香港社區夥伴計劃更關心項目能否真正幫到人，會協助我們提供建議，從而改良項目成效。」同場參與該項目，受聘負責運送、上架和盤點麵包的陳伯，憶述有公公婆婆稱因為「有多1個包可以食少1餐飯」而感動，「聽到後心好悒，明白自己工作雖卑微，但是行有意義！」
 

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滙豐香港社區節2023 12.17遮打道見

「滙豐香港社區夥伴計劃」的旗艦活動「滙豐香港社區節2023」將於12月17日於中環遮打道行人專用區盛大舉行。William預告活動，「今年特意打造6米高的巨型禮物盒裝置『滙盒』，呼應今年社區節主題『禮澤香港』，首次以360度沉浸式體驗展覽形式，公眾更易了解計劃；又聯同黑暗中對話(香港)基金會合作，由視障人士教授扭氣球。『社區創新科技大賽2023』的得獎隊伍亦會向公眾展示其得獎作品背後的創新意念。連同巨型扭蛋機、豐富表演等，希望為一家大小帶來歡欣周日。」

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