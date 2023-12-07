BIZ勝派丨地區為本 滙聚共融 滙豐香港社區夥伴計劃2023 商社攜手 福澤大眾

攜手滙聚社區力量

滙豐銀行慈善基金成立於1981年，宗旨「攜手滙聚社區力量」，從「培育未來領袖」、「關愛長者」和「建構可持續未來」三大核心價值，希望透過滙豐的力量，滙聚志同道合的社區夥伴，為社會注入正能量。基金至今已投放逾24億港元，資助逾萬個慈善項目，致力支援弱勢社群。William續說，「隨著青年事務和安老需求日漸殷切，為了鼓勵社福資助項目能夠更具規模、成效，並且長時間發展，我們和社聯於2012年推出『滙豐香港社區夥伴計劃』，透過地區公益活動，促進以地區為本的社區活動，達致社會共融。」他表示該計劃是全港最大規模的同類型計劃，藉此回應各區實際需要，並推動非牟利組織、社福機構和社企的職能發展。他又表示今年計劃共接獲160個申請項目，當中30個由27個社福機構負責的社區項目獲選，共得1,800萬港元撥款，預計13萬人受惠。

除了向社福項目提供撥款資助外，William提到該計劃亦提供協作與創新元素。「我們建構『集盒』(NGO Innovation Hub)協作平台，期望在傳統社福體系的資源以外，透過為服務提供者之間建立學習圈和提供工作坊等，鼓勵他們的服務計劃注入嶄新靈感，利用社區各個持份者及地區資源的協作，更靈活與可持續地支援受眾，以應對急速變遷的社會環境。」至於為學界而設的社區創新科技大賽(SMART Community Hackathon)，活用STEAM元素各區學校以社會創新概念及幫助弱勢社群建立抗逆力、推動綠色思維及可持續生活，或者支持長者/具跨代共融概念的項目，「鼓勵青少年以創新思維，運用科技驅動，最後聯繫持份者實踐，建構共融和諧社會。」

關愛長者全人發展

香港面臨嚴重的人口老化問題，故此本屆「滙豐香港社區夥伴計劃2023」其中一項重點，便是推動關愛共融。社聯蔡海偉指本港出現人口老化，按照現時增速趨勢，推算到2046年65歲或以上將佔人口36%。「即每3個香港人，就會有1個長者。」他又引述社聯一項針對獨居和雙老長者調查，指九成長者的運動量未達世衛標準，其中近半受訪長者沒有運動習慣。「他們怕做錯運動弄傷身體，影響活動能力，反映期望和自身能力存在落差。」養老所需的退休金也是他們的關注重點，「近四成長者認為自身財政狀況不足以應付日常開支，可見他們對生活質量存在憂慮。」相比起大眾重視的安老、醫療和起居生活，蔡海偉認為更應從多角度正向思考，「人口老化會否為勞動力帶來挑戰？對於一些健康和精靈的長者，我們和滙豐在今年社區夥伴計劃，希望支持推廣『退而不休』理念的項目，鼓勵這些長者參與貢獻社會，助人自助，甚至重返職場，活出精彩第二人生。」

