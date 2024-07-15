BIZ勝派丨延緩全球暖化 信興科技提供環保商用雪櫃方案 助業界減少營運成本 提升ESG效益

今年香港炎夏說來就來，而且動軏發出酷熱天氣警告，反映全球暖化相當嚴重。其中用作製造俗稱「雪種」的製冷劑HFCs(氫氟碳化物)，正是產生溫室氣體的關鍵元兇。隨著中央政府於2021年落實履行《蒙特利爾議定書》基加利修正案，表明會逐步削減舊式製冷劑的使用，相關部門自去年起向業界諮詢修例。信興科技有限公司第四營業統籌處助理總經理謝信禮Patrick坦言，商用雪櫃的置換成本高昂，如商戶要轉換新款式的雪櫃，因為尺寸不同，隨時要對廚房布局作出大變動，對現時消費市道低迷的飲食行業，無疑是百上加斤。「在政策醞釀初期，我們已跟Panasonic緊密溝通，交流市場需求及變化，決定以品牌現有的商用雪櫃系列作設計藍本，保留外觀尺寸，以至操作使用體驗，注入R290環保雪種及新增變頻設計，推出全新ES環保系列，令我們現有的客戶只需『原地安置』新雪櫃，毋須改動間隔，大減置換成本，亦因新系列及早於條例落實前推出市場，令正在考慮購置商用雪櫃的商戶在『過渡期』時毋須在無可選擇下購入將被淘汰的舊款雪種雪櫃，免卻保養維修和銜接問題的顧慮。」

2025年限制舊雪種進口 2036年削八成半HFCs用量 所謂《蒙特利爾議定書》基加利修正案，Patrick稱有部分製冷劑會產生強力的溫室氣體，「如一般香港常用商用雪櫃裡常見的R134A雪種，其全球升溫潛能值(GWP)就高達1,430，即是相當於二氧化碳做成全球暖化潛勢的1,430倍，這亦是今次修正案要管制削減的18種雪種之一。環境及生態局已分別於去年和今年7月，諮詢業界有關落實修正案事宜，可以想像修例立法事在必行。」他續指政府會先訂於2025年7月1日起，限制進口這些使用舊雪種的冷凍設備、2026年起禁止設備供應商售賣、至2036年則削減85%舊雪種用量。「因此商戶必須提前部署好設備轉型，改換成採用環保雪種的商用冷凍設備，以避免影響營運。」



信興提前為業界準備 引進Panasonic ES環保系列 在政府修正案時間表上，基於商用冷凍設備已設立禁止進口或生產期限，擬定為禁止進口和生產的生效日期之後的1年，並提供1年時間讓設備供應商出售現貨。Patrick表示對整體供應商來說，要與生產商商討調整生產線及處理現貨，後續階段還要向客戶講解新例及應對措施，時間著實不多。「信興科技支持政府措施 ，希望能承擔社會責任，在諮詢初期已先與Panasonic溝通合作，我們選用的R290環保雪種GWP值僅為3，加上新增變頻設計，較坊間同類產品更為慳電，我們已部署足夠現貨供商戶置換。」



餐飲業設備轉型 挑戰重重 餐飲業要轉用環保商用雪櫃，Patrick認為對於大型餐飲業集團，特別是上市公司來說反而容易接受。「轉用低GWP的營運工具有助企業填寫ESG信息披露報告，協助完成更高ESG管理目標。」他續指企業對環保政策十分了解，營運團隊有一定程度的研究，能夠估算長遠能源效益來抵消置換成本。「選用耐用度高的品牌機種，並擁有完善的維護服務團隊，減低損耗，設備產品使用周期自然愈長。」



然而對於準備開業的小型餐廳經營者而言，公司通常會優先考慮初始成本。「坊間普遍的是開設新店或頂手裝修舊店，營運者都傾向選購二手冷凍設備或沿用舊雪櫃來降低開業成本。」他憂慮隨著政府落實政策，可預視未來用於保養或維修舊式製冷劑的零件供應有限，或會推高維修成本之餘，更換雪櫃或會擾亂餐廳日常運營，增加營業額的損失。「餐廳負責人不確定置換後與現有設備的冷卻能力、溫度穩定性或能源效率的差異，令他們猶豫是否引入。因此我們必須要盡責地為他們講解措施的注意事項，箇中牽涉不少人手和時間資源。」Patrick補充。

山見台式火鍋：趁新分店開業換機 估算年慳五成電費 為了深入了解餐飲業界的經營狀況，小編早前到訪山見台式火鍋葵芳分店，向負責營運管理的嚐‧高美集團有限公司採購及品質監控總監黃振權Lava請教，為何他會選擇在政府政策落實前，於分店開張時置換三分一商用雪櫃。Lava解釋，「中小型餐飲業面臨激烈競爭，畢竟現時市場變化大，承受營運壓力，故資源投放我們必須非常謹慎，特別關注前期成本。」他認為業界普遍擔心置換成本高昂，「商場開店為例，要申請通宵拆除舊機並安裝新雪櫃，行政成本不低。而這種停機時間或會影響食品品質貯存，一旦食材變壞或導致供電出問題影響其他設備運作，更會令營運中斷，導致收入損失甚至影響商譽，得不償失。」