BIZ勝派丨引入mRNA提升醫療科研水平 Moderna站穩香港 面向灣區

新冠疫情爆發，為mRNA(信使核糖核酸)技術帶來關鍵性的發展。病毒高度傳染、全球大量確診重症、疫苗緊急應用等，令mRNA獲得天時、地利與人和。Moderna莫德納全球高級副總裁Patrick Bergstedt接受專訪時形容，這種領先醫療科技，未來或能為癌症、愛滋病、自體免疫等罕見疾病提供疫苗。「這已改變了現代醫學的遊戲規則。」如今Moderna欣然宣布在港成立辦公室，積極羅致生物醫學專才，Patrick深感香港的醫學科技與醫療體系，均屬亞洲區內頂尖地位。「我們將探討跟政府及大專院校的跨界合作，樂於分享科研平台讓專家參與，並促進香港醫學界與美國方面的科研權威交流。」他又委任瑞士諾華製藥前香港總經理吳楚珊Sian，擔任Moderna香港區總經理推動進軍香港事宜，她寄望更多港人能認識並受惠於mRNA技術，「當站穩陣腳後，下一步開拓大灣區市場。」

香港人對mRNA的認知，主要從施打BioNTech疫苗而得悉這種技術。莫德納台灣醫學部處長王錦頻博士Jinpin簡介了它與傳統疫苗的分別。「傳統疫苗的原理，簡單講便是透過注射失去活性的病毒蛋白質(抗原)，來刺激人體識別病毒從而產生抗體。然而mRNA毋須注射抗原，只需其完整的遺傳密碼翻譯成人工mRNA，就能『欺騙』免疫系統製造出抗體。」Jinpin又澄清坊間對mRNA技術的誤解，以為會改變人體DNA誘發癌細胞等副作用。「最重要的是，mRNA並不會進入細胞核，不能以任何方式改變人體DNA或產生交互作用，最終該人工產物會在3.5至5小時內被降解消失。」同場Patrick又補充，「Moderna的最先進mRNA科研領域已歷12年，並且在疫情前已有相當成熟的技術。」他又指傳統疫苗研發需時10至15年，而mRNA的優勢在於研發速度，「還記得2020年疫情爆發初期，當我們獲得完整的病毒DNA後，僅42天首劑新冠疫苗即面世，及時應對疫情。單是去年，全球已施打8,070萬劑Moderna mRNA疫苗，拯救了約170萬人性命。」他強調Moderna的新冠疫苗已獲得包括世衛、美國FDA、歐盟EMA等認可使用，證明mRNA技術安全可靠。

2025年開展15種疫苗研究

呼吸系統三合一疫苗或短期面世

近年Moderna積極在歐洲與亞洲市場「插旗」，去年起相繼進駐日本、南韓、澳洲、星馬等亞洲國家，包括最新宣布的香港，Moderna全球辦公室已多達21個。Patrick表示對於特區政府大力支持「香港基因組醫學發展策略」予以認同，又盛讚本港大專醫學科研成就。「香港的防疫政策，令市民在較安全的情況下獲得群體免疫，令我們發展香港市場充滿信心。」他又指Moderna將於2025年為全球包括HIV、HPV、立百病毒等15種病毒開展mRNA疫苗研究；短期內也積極研發集新冠肺炎、流感與呼吸道合胞病毒於一身的三合一疫苗，為後疫情時代建立抗疫韌性。

吳楚珊：明年內組織香港辦公室

擁有多年藥廠領導經驗，亦曾擔任衛生署轄下藥劑業及毒藥管理局委員會成員的Sian，上任香港區總經理後將致力提升大眾對mRNA技術的認識，「明年內籌組香港辦公室，建立由多名醫學和生物技術專家組成的顧問團隊，拓展Moderna在港的業務發展。」她認同本港生物科技產業發展蓬勃，透過Moderna建立強大的影響力，貢獻香港和包括大灣區等廣泛地區。「並將技術應用於各個醫學領域，包括傳染病、腫瘤及免疫學、罕見病、心血管疾病和自體免疫病等研究。」