BIZ勝派丨推廣全民運動 華懋荃運會 商場連繫共融社區 身心健康同行

全國運動會開幕在即，華懋集團特意將「荃灣」化身成運動大本營，於D‧PARK舉辦「華懋荃運會」(下稱：荃運會)，自10月中旬起一直至11月中旬，透過商場獨特的空間提供多元化社區體育項目，鼓勵區內不同階層齊聚D‧PARK享受運動樂趣。是次荃運會更將全民運動的熱鬧氣氛延伸至荃灣區豐富的戶外場景，推出街跑與行山遠足。華懋集團企業傳訊部總監胡秀汶Amy分享理念，「近年社會關注樂齡議題，華懋運用商場資源連繫社區，藉著鼓勵樂齡人士與年輕一代跨代參與『荃運會』，促進家庭及社區和諧共融。」

華懋集團致力於推廣健康的生活方式，鼓勵市民積極參與運動，提升身心健康。Amy認為華懋作為本港核心的地產商之一，於建設社會的同時也應發揮連繫社區的企業使命。「全運會帶動香港市民關注體育運動，然而隔著螢光幕為選手打氣仍不夠，我們希望運動精神能深入社區，讓每個人不論年齡或能力都能參與。故選擇利用D‧PARK多達1.8萬呎多用途體育場地，化身成老少咸宜的室內運動場，讓社區不同人士能輕鬆走進商場內體驗不同運動的樂趣。」她續指「荃運會」於10月11日至11月23日展開，共分「Get Ready」與「Game On」兩個階段。前者「Get Ready」涵蓋六大主題、共23項特色節目及逾70個場次活動，讓街坊「熱身」大展身手；後者「Game On」則於11月20至23日隆重登場，將全運會的活力帶到荃灣社區，轉化為別開生面的「競賽場」。「我們會設立不同『場館』讓參加者體驗如電子劍擊、高爾夫球等運動，大家更能一嘗如軟式曲棍球、匹克球等較易上手，近年大熱的新興運動，亦有靜態運動如瑜伽、頌缽聲頻浴等，種類繁多，動靜皆宜。」她補充。

延伸至荃灣山勢與海濱 特設Hiking Club凝聚山友

「荃運會」除了將商場變成室內體育館外，Amy也搞搞新噱頭，配合荃灣獨特的地理優勢，「由商場出發，衝出商場行山與街跑。」她表示D‧PARK後方正好鄰近入門行山熱點芙蓉山的起步點，山友們亦能緊接挑戰大帽山的登山路線，故夥拍香港運動雜誌TrailClubHK設立「Hiking Club」，於11月舉辦4場行山團，由專業行山教練設計適合初學者的基礎行山訓練及登山路線，鼓勵大眾親近大自然。她認為荃灣是一個多元的消閒旅遊「潛力股」，值得開發增值。「近年香港行山深受世界歡迎，如大帽山的登山路線等，加上如心酒店配套，能吸引長短途旅客，儘管荃灣已經發展成熟，仍能讓荃灣成為不同年齡層聚首的理想地點。」

至於街跑，有份為是次「荃運會」擔當體能指導的前港男吳雲甫Owen指荃灣海濱是跑友們的街跑熱點。他分享，「荃新天地對出的荃灣海濱很適合跑步，跑友們可緩跑至深井，沿途風景優美。」他認同Amy說法，稱這些戶外活動鄰近商場，作為運動的集合點，有助帶動人流及消費。「商場提供完善配套，如儲物櫃、補給點和洗手間，方便事前準備和事後紓緩。」他有感香港不少吸引的運動勝地，往往交通不便，惟獨荃灣位置優越，令居於港島的他仍會推薦大家到荃灣遊玩。