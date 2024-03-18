BIZ勝派丨撐得過 機會就會返嚟！永安旅遊嘗盡風浪 六十載並肩香港歷高山低谷 梁港蘭：我們必須持續增值 做好香港人口碑

「前線領隊所背負的，是代表永安旅遊的專業，亦是為何這個金漆招牌能夠一直躋身業界翹楚，60年來在香港人心目中備受尊重。」適逢今年是永安旅遊的甲子年，永安旅遊董事兼行政總裁梁港蘭Lanny與華姐茶敍，分享她對現今旅遊業新面貌的看法、港人出遊的新趨勢，還有永安旅遊如何與時並進，兼引領業界標準。華姐認識Lanny多年，她是一個很勤奮堅毅，會貼地關注且跟進業務營運，並對中國旅遊有深厚了解的人。然而新冠疫情為Lanny帶來人生之中最大的難關與挑戰，調整心態帶領永安跨越險境。

只打一份工 別人誤會是家族繼承 Lanny事事親力親為，直言只要有新旅遊體驗，她都會第一時間前往嘗試。訪談當天也專程到九龍灣德福廣場門市，跟前線櫃枱同事了解營運需要，甚至詢問顧客對旅行社服務的意見。如此落力，難怪她表示別人誤會她是家族繼承呢！事實上永安旅遊並非Lanny家族擁有，她只是自大學畢業後由實習生做起，一路做到行政總裁。「擔任領隊的頭幾年，某次帶團被一位團友指稱，說我會一生只會打一份工。年輕的我心想沒可能一世做旅遊業！但現在回憶起來，又真的所言非虛呢！」她憶述。



從實習生、門市櫃枱、領隊、分行主管、營運推廣至行政總裁，Lanny的足跡遍及永安旅遊不同領域，與香港人共同見證旅遊業的種種變化。如八、九十年代長線團的興起、及後遊學團和郵輪團的設立、SARS後自由行熱潮、中國團首創無自費升級純玩模式等。她的晉升，猶如日本職場生態般，對一份專業工作敬業樂業；能夠對一份工作如此投放心機和著緊，全靠每代老闆對她的提攜，感恩、報答並奉獻之外，更希望自身成為員工榜樣。「我希望永安員工能夠看得見職涯前景，我們現時不少管理層都是從前線升遷，如喜歡繼續開拓眼界的可擔任旅遊顧問；想退居幕後的可出任不同部門主管。」她希望自己的經歷能為員工帶來啟發，「只要肯時刻裝備自己，機會來臨時你便可牢牢抓住。」



疫境要撐住 核心員工不能辭退 經濟暢旺，當時全行旅行社分店可謂門庭若市，顧客往往要排隊報團和購買套票， 2018年更是旅遊業的顛峰期。可惜2019年社會事件爆發，2020年新冠疫情殺到，封關、機場停運、封城等，連串防疫政策將香港旅遊業推往懸崖。就連一向樂觀的Lanny，也要面對人生最大考驗。「當年SARS僅歷數個月，因此疫情爆發首年我仍感樂觀。但到了第二年情況並無任何變化時，自己內心已開始慌亂起來……」她跟華姐憶述她在疫境下的心路歷程。「眼見一間又一間旅行社倒閉，身為老牌旅行社的掌舵人，發現無法預測前景，又要在員工面前調整心情，勉勵大家會度過難關。內心的鬱結與不安，無法向旁人傾訴，令我好多晚失眠，要坐在窗邊等天光。」說罷她深深嘆了一口氣，彷彿空氣也凝結起來。「400多位資深領隊和核心同事是永安的財產，一個也不能辭退！而且400多位同伴更背負著400多個家庭……我跟自己說『撐得過，機會就會返嚟！』」聽後華姐感觸的淚珠早已流到臉頰上。 正當旅行社門市全盛時期，Lanny已早著先機推動wingontravel.com並開發《永安旅遊》手機app，完善部署流暢網上購買旅遊產品服務，才能成為疫境下其中一條「救命索」。她續說，「我們短時間內將網站和app改裝成電商平台，起初幫港人網購旅行手信和台灣、日本當造水果，再發展至生活百貨，連月餅都有得訂，仲要將門市改為取貨點，藉此希望員工有事可做。」至於無法出國帶團，她更稱每周與其他領隊一起，到處發掘香港的景點，陸續推出本地遊、綠色旅遊甚至參觀輕鐵車廠活動都有辦過。「跟同事坐船到東龍島，烈日當空下走過不少山林，為的是要設計香港人認為好玩的本地遊。當時我有問帶開長線團的領隊同事，會否覺得如今大材小用，他們卻無怨無悔，認為要做好服務，堅守專業。這樣令我深深感動。」她又指跟隨一個每周包船的荔枝窩生態遊，單是進村的牌坊上的雕刻，領隊都能將背後歷史娓娓道來，過程絕不馬虎。「這種專業，讓你感受到自己彷彿身處外國旅行。」她續說。



疫後拓展高鐵郵輪 高端中國深度遊 為市場差別化增值 漫長的疫情終於在去年完結，永安旅遊在Lanny與公司一眾好夥伴的堅守下，捱過了業界最大危機，相比一些航空公司需要時間回復運力，永安是少數能迅速恢復元氣營運的旅行社。這應歸功於Lanny果斷不輕言辭退企業財產，讓資深員工能夠隨時候命外，也多得她對行業發展的遠見，讓永安能夠迎合不同旅遊面貌。例如她率先開啟網上自由行機票和酒店住宿業務，在默默耕耘下現時已佔公司一半收益，又坐擁近200萬會員，其龐大的網站搜尋流量，令永安能夠為顧客爭取市場上最優惠的價格。她又解釋，「既然航空運力有限，我們就將7小時內交通，由飛機改為更便宜可靠的高鐵代替，故此中國旅行團業務能夠最快回復疫前水平。」另外，她又認為香港發展郵輪遊極具潛力，毅然與世界級郵輪簽訂獨家合作，讓其以香港作為母港，去年下旬甫推出農曆新年遊日本，僅2個月即售出逾半套房，反應熱烈。 「其實香港人很願意花費遊埠，前提是有甚麼獨特的體驗給予旅客，帶來難忘回憶。」Lanny直言疫後港人出遊更趨向追求高端，以往長線團10天遊走7地走馬看花已不合時宜，「他們寧願集中某幾個重點城市，多留長一點時間，悠閒發掘行程樂趣。另外針對小眾團的查詢日增，我們前年已推出『自主訂制遊』，從私人行程、自組團出遊、商務考察到會議培訓等均一律受理，由專案旅遊策劃顧問根據客戶預算和需求，度身訂做最合適的行程。」高端旅遊要為旅客締造價值；深度遊歷能為團友感受文化，為此Lanny近年大力拓展中國深度遊，通關以來於中港兩地頻繁穿梭，搜羅與別不同的體驗。她興奮地分享，「如武漢坐船通過三峽大壩的五級船閘，上下落差高達113米；入住杭州西湖隱世別墅，獨佔湖上勝景；親身感受古時萬國朝貢，西安入城的『賓虛』式盛況；探秘武則天的故事，走訪洛陽觀賞花期兩周的黑牡丹等。」她強調要為旅遊產品創造市場差異化，加上領隊的專業，令旅客賓至如歸。「機會留給有準備的人，永安旅遊再次出發，60周年我們上下一心，現在正是讓永安前線同事發揮的舞台，以口碑為香港人帶來無窮歡樂！」Lanny總結。

