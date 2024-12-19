BIZ勝派丨新界西北旗艦生活圈 伴隨元朗成長 YOHO MALL形點貫徹社區營造 陳潔儀：啟發新一代塑造力 YOHO MIX藉共創體驗、共鳴拓商機

BIZ勝派丨新界西北旗艦生活圈 伴隨元朗成長 YOHO MALL形點貫徹社區營造 陳潔儀：啟發新一代塑造力 YOHO MIX藉共創體驗 時刻拓商機

2015年是電商網購引爆的一年，衝擊本地傳統零售消費，但亦是元朗旗艦購物商場YOHO MALL形點啟動之時。晃眼即將十載，新鴻基地產代理租務部副總經理(推廣)陳潔儀Helen表示，YOHO MALL版圖隨今年開幕的YOHO MIX元點與YOHO PLUS加點，建構成新界西北最大型生活據點；而盤踞西鐵的YOHO MALL與連結東鐵的沙田新城市廣場，面向大灣區形成東西兩大消費門廊。「秉承公司發展新城市廣場的成功基石及以心建家的營運理念，由住宅項目至購物商場，YOHO商場市務團隊很早便以『社群參與』作藍圖，讓商場盛載著社區成長足跡。」她續指最新的YOHO MIX積極數碼應用，鼓勵Z世代透過文創體驗及數碼互動為商場賦能，協同整個YOHO系商圈，開拓意想不到的商機，迎接新一輪的市場挑戰。

商場營造社區 貫徹「WANNA BE PART OF IT」初衷 利用商場連結建構社區，香港不同地區的例子可謂比比皆是。Helen引述回顧集團推售YOHO TOWN時，由「WANNA BE PART OF IT」宣傳口號，至現在YOHO MALL、YOHO MIX及YOHO PLUS承接該意念，變成「LET’S BE PART OF IT」。她解釋，「YOHO」品牌旨在追求融和社區綠意，追求愉悅年輕都市人的新生活觀，參考當年YOHO TOWN開售時用「希望成為YOHO一份子」吸引置業；後來YOHO MALL落成後，我們更進一步以「不如成為YOHO一份子」吸引顧客流連消費。她續說，「商場另一大優勢，便是與元朗區共同成長，街坊受惠商場配套不斷擴充，他們樂見日常生活更方便外，亦藉著協同社區周遭帶動元朗經濟及民生發展。」她舉例，如YOHO PLUS加點將YOHO商圈延伸至大馬路一帶，連動街區氛圍，激活場內餐飲消費。再者，YOHO系商場重視社群參與，Helen表示商場設有18萬平方呎的綠化園林設施連大型露天廣場，提倡寵物共融及單車客友善設施，吸引形形式式的客群走進商場。

YOHO MIX以數碼娛樂 為Z世代創造文創舞台 作為旗艦消費場所，YOHO系商場每部分都有獨特定位，像時尚定位的形點I、提倡健康生活的形點II、主打年輕人的元點及重視教育的加點所組成，總零售樓面面積達120萬平方呎，合共提供逾430間商舖，當中不乏星級零售與餐飲商戶首度進駐新界區。然而Helen認為除了用購物餐飲帶動人流，YOHO MALL更特別引入大量數碼技術應用，尤其是YOHO MIX善用商場不同空間提供沉浸式娛樂體驗，從而累積喜歡YOHO的群眾。 她舉例，「為吸引Z世代在YOHO MIX聚腳及進行文創活動、Busking等藝術表演，場內設有逾萬呎的戶外廣場Mix Hall供他們交流互動，並具備Agora沉浸式娛樂系統。」該系統擁有能捕捉演出者動態的影像感應鏡頭、接收音樂按旋律作出反應的音效感應，以及能控制百組LED展現不同光影效果。她續指系統所生成的動態影像，可即時投射到場內8組LED屏幕，來增強表演效果和豐富觀眾欣賞樂趣。商場由10月底至聖誕舉辦連場YOHO《MIX FEST音浪派對》，邀請本地音樂組合表演，現場還開放予年輕人展現個人才藝，有機會被邀請出席作即場表演。商場投資這些看似對消費沒有直接關聯，但Helen強調商場需更積極開拓不同的業態及推廣模式，以迎接新世代的轉變。「當商場提供設施和空間，透過有趣的文創活動，吸引Z世代愛到YOHO消遣玩樂。如下午參加MIX FEST狂歡，晚上商場食火鍋放題兼到節慶裝置打卡，日夜體驗大不同，還為商場製造商機。」她續說。

Mix Hall內配備Agora系統，為文創表演者打造光影互動舞台。

聖誕玩韓風MBTI 體驗式消費創互動 節慶人財兩旺 MBTI 16型人格風靡韓國，今個聖誕YOHO MALL大玩另類主題，以「The Healing Forest：an MBTI Adventure星光森語‧心靈奇遇」呈獻，配合商場內逾百個LED電子屏幕沉浸式播放MBTI主題短片，將代表8個MBTI字母代碼的性格，牽引至YOHO聖誕心靈奇遇。Helen笑言今次構思來自本地創作團隊，希望打破以往外求IP的固有作風，期望能為遊客帶來耳目一新的感覺。 臨近節慶，雖然港人熱衷北上熱潮影響本地消費市道，訪港內地旅客也大不如前，惟她認為無礙商場可持續發展。「為了抓緊本土消費力，我們樂見更多餐飲零售商戶會協同商場主題來增強節日氣氛。此外，明白到內地商場擁有空間優勢，消閑體驗較舒適，然而YOHO強於連結社區，結合周邊如南生圍單車遊等活動，用元朗遊歷包裝，同樣能吸引遊客。」有見體驗式行銷愈趨盛行，Helen表示商場邀請商戶合作，透過「YOHO手作工坊」平台供The Point會員兌換獨特活動體驗，從而培養對YOHO的忠誠度。「例如本月YOHO MIX便邀請商戶Pause It，為會員教授聖誕手沖咖啡工作坊，度過暖笠笠聖誕。」綜觀YOHO系商場的多元策略，Helen認為藉下周節慶助燃下，人流和營業額表現均抱積極態度。