BIZ勝派丨新界西北旗艦生活圈 伴隨元朗成長 YOHO MALL形點貫徹社區營造 陳潔儀：啟發新一代塑造力 YOHO MIX藉共創體驗、共鳴拓商機

商場營造社區 貫徹「WANNA BE PART OF IT」初衷

利用商場連結建構社區,香港不同地區的例子可謂比比皆是。Helen引述回顧集團推售YOHO TOWN時,由「WANNA BE PART OF IT」宣傳口號,至現在YOHO MALL、YOHO MIX及YOHO PLUS承接該意念,變成「LET’S BE PART OF IT」。她解釋,「YOHO」品牌旨在追求融和社區綠意,追求愉悅年輕都市人的新生活觀,參考當年YOHO TOWN開售時用「希望成為YOHO一份子」吸引置業;後來YOHO MALL落成後,我們更進一步以「不如成為YOHO一份子」吸引顧客流連消費。她續說,「商場另一大優勢,便是與元朗區共同成長,街坊受惠商場配套不斷擴充,他們樂見日常生活更方便外,亦藉著協同社區周遭帶動元朗經濟及民生發展。」她舉例,如YOHO PLUS加點將YOHO商圈延伸至大馬路一帶,連動街區氛圍,激活場內餐飲消費。再者,YOHO系商場重視社群參與,Helen表示商場設有18萬平方呎的綠化園林設施連大型露天廣場,提倡寵物共融及單車客友善設施,吸引形形式式的客群走進商場。