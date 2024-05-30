BIZ勝派丨最具同理心「數佬 」 宏利黃德治：僱現在 顧未來 強積金都要有客戶體驗

退休後唔想頭暈身㷫無錢用而「倒瀉籮蟹」？強積金(MPF)的出現，正是為了協助打工仔有積蓄以防萬一。然而普羅大眾忽略供款的意義，焦點多屬「強制」部分，影響退休規劃。適逢政府積金易(eMPF)平台上線在即，早前華姐邀約宏利公積金信託首席行政總監黃德治(TC)茶敍，彼此分享對數碼轉型的看法。精算師「數佬」出身、今年6月即服務宏利25年的TC，笑言為產品定價、辦理理賠等「計數好容易」，但要從客戶角度貼合需要，「到咗moment of truth時刻，就必須抱著同理心處理。」他從產品精算轉變至僱員福利，再到公司MPF，TC於客戶關係上累積豐富經驗，「eMPF不損中介人顧問角色之餘，仲可能會調轉加強。」TC深信道。

從計價精算 風險管控做起 有別於其他大型企業「數佬」的財務工作，背後默默肩負公司內部收支穩健。TC認為在保險公司做「數佬」，無得「摺埋」閉關埋首，瓣數要更加多、更要社會觸覺與眼光廣闊。「最基本莫過於設計釐定符合大眾需要的退休產品，制訂回報分配等，當中計算承擔責任的準備金，還要處理理賠程序等風險管控工作。」TC於香港大學修讀精算學系，1999年甫畢業便加入宏利，獲聘為精算實習生，並在緊接逾10年期間出任多項主要精算職務，涉獵亞洲不同市場包括上海、台北、越南、星馬等地，於企業發展、市場營銷和風險管理等不同部門的精算職位擔崗。他很感謝公司的栽培，令他能夠有幸在宏利亞洲總部累積經驗，對於財務匯報、企業規劃等讓他具備廣泛知識，對其往後的處事風格打好管理基礎。

跳出數佬comfort zone 轉任僱員福利與MPF 開拓客戶體驗 至2011年TC開始涉足強積金事務，包括見證2012年俗稱「強積金半自由行」的強積金轉移僱員自選安排，然而職責仍屬核保、理賠、行政等計算工作為主。到了2017年，對TC而言終於是職涯重大變化的一年，事關他從精算師轉換跑道，在團體保險和公司強積金領域擔當主管，先後出任理賠體驗負責人、團體人壽及醫保主管，以及僱員福利業務部財務主管，令他必須學習建立和領導團隊，滿足企業發展目標。「金融科技應用廣泛，網上處理索償日漸盛行，我記得2018年起便有份參與建立宏利ClaimSimple平台的工作，監督項目體驗的策劃及推展，負責為客戶建立便捷的平台使用體驗。」 TC的晉升沒有因疫情而停頓，2020年初他更獲委任宏利公積金信託副行政總監，他將此前擔任香港退休業務部成員體驗及客戶關係主管，在推動退休業務策略發展項目，以及在提升客戶體驗革新和轉型事務的經驗融會貫通。「談到客戶體驗與關係，很多人會諗公司強積金屬『強制』，有何『體驗』可言？其實強積金是各位退休策劃組合的一部分，人人退休目標均不同，預算自然有分別。」他表示從內部分析顯示，大部分僱員在選擇強積金時，均欠缺相關投資回報是否符合自己退休策劃的意識，因此他強調宏利強積金不止提供產品，還要提倡「投資者教育」，協助僱員了解自己的規劃需要，這就是針對僱員方面的「客戶體驗」。「當僱員不太在意自己的強積金投資組合，我們須提高其認知度，如透過遊戲形式誘使僱員認知和了解，繼而舉辦網上講座、推薦軟性文章等，由淺入深讓他們認識自己的強積金。」至於僱主方面，TC指經常接觸公司行政及人事部，或是中小企老闆直接溝通。「除了協調公司客戶的供款步驟，我們還會借助宏利強積金近200萬位會員，因應公司員工不同的MPF管理行為，為公司老闆提供僱員喜好分析，這些增值服務能夠讓員工帶來財富洞見。」他補充。

eMPF積金易上線在即 黃德治：中介人顧問角色還會加強 從TC於強積金業務上擔當客戶關係職責，「服待」不少企業老闆和其行政與人事部部門，時刻肩負「投資者教育」責任，為僱員提供增值諮詢服務，代表強積金依靠「中介人」協助大眾判斷和選擇。華姐不禁懷疑，當另一邊廂政府推出eMPF積金易平台，為市民提供更大自主權時，此舉會否影響業界「中介人」的存在角色？TC卻認為那是華姐的過慮，「我們推出『宏利積金易同行計劃』，全方位支援各僱主客戶安心過渡eMPF。我們的代理人團隊會化身積金易助理，協助僱主處理查詢和確保順利過渡，又引入先進人力資源管理數碼系統，提供個性化方案處理強積金供款，提高管理效率。」他續說宏利強積金最快於明年第三季將「環球精選強積金計劃」的29隻基金在平台上線，為各位打工仔提供更優質的退休投資選擇。「我相信eMPF推出的首階段，仍會有大量來自勞資雙方向中介人的查詢，而我們會及時提供eMPF最新動態及資訊，協助公司加強與員工溝通。」 致力保持強積金龍頭地位 綜觀環球市況持續不穩，強積金產品表現又是怎樣？TC稱內部數據分析，發現從淨資金流入來看，北美股票基金今年首季是最受歡迎的資產類別，其錄得的資金流入佔整體66%。「投資者會認為投資年期愈長，持有愈多股票才屬合理，但現實是，他們卻很容易會失去理性，在短期內進行低賣。」他奉勸均衡的資產配置，才能為長線投資者帶來更平穩的投資體驗，有助消除投資者在股價下跌時拋售股票的衝動。 目前宏利擁有最全面的多元經理強積金平台，提供多元化的成分基金選擇(共29隻)，涵蓋不同種類的投資選項；而根據截至2024年3月31日的《Mercer強積金市場佔有率報告》，按管理資產及現金淨流入計算，宏利是全港最大強積金供應商。身為昇任宏利公積金信託首席行政總監的TC，將要負責監督宏利強積金的整體方向和營運策略，以及維持合規架構以確保計劃成員的利益和退休儲蓄得到保障。「客戶對多元化產品需求愈來愈大，我們會定期檢視，將合適的產品納入強積金准許的投資項目，持續優化強積金產品的選擇。」期望在TC的帶領下，宏利強積金勢必繼續穩踞市場第一的領導地位。