BIZ勝派丨樂韻啟迪生活 柏斯音樂：懂得投入享受 學習非求沙紙

家長望子成龍，為了贏在起跑線，不少父母都會讓子女學習樂器。然而熱愛音樂要發自內心，才能投入和享受；倘若是為了「沙紙」，絕非柏斯音樂的創辦理念。集團總裁吳雅玲認為音樂要融入每個人的生活中。「通過音樂加強人與人之間的互動，傳遞『音樂就是生活』願景。」而實踐與推廣「分享音樂、分享愛」，擔任品牌大使的著名中國青年鋼琴家牛牛(張勝量)，走入社區進行音樂交流，以樂韻為疫境帶來盼望。

音樂應該是親子活動

「談起柏斯，大家很自然想到柏斯琴行。但我們早已超越『琴行』範疇，變成集樂器銷售、製造、教育和文化為一體的綜合性文化產業企業。」吳雅玲指柏斯音樂早於1986年在香港創立，去年迎來品牌35周年。當時在港開設第一家樂器零售專門店「柏斯琴行」，及後1993年進駐內地市場，現時銷售網路及門店遍布內地、香港及澳洲，擁有逾110家直營店及500多家經銷商。「到柏斯除了買樂器，還可以學習音樂。但我們希望小朋友來柏斯，是享受音樂帶來的樂趣，已非心存上補習班般的『返學』心態。」

她認為培養小朋友的音樂天分，家長的參與至關重要，上音樂班不是兒童託管服務，音樂理應是親子活動，讓家長享受孩子的演奏表現，感受樂曲帶來的愉悅氣氛。「為此我們不斷鑽研教材、學習內容和教學法，因應環境需要推陳不同類型的音樂藝術課程，並且著重家庭成果共享，多年來為無數『音樂家庭』舉行畢業音樂會和公眾演出，建立成就感。」她舉例，柏斯的音樂顧問會容許小朋友在第一堂即興彈奏，「那怕是五音不準，就是先讓小朋友發掘樂器的好玩之處。」以至疫情期間研發音樂學習app，令小朋友寓學習於娛樂。值得一提，柏斯音樂多年來以舉辦多個活動，推動世界音樂文化交流，尤其是帶領中國的音樂水平走向國際，多年來品牌積極協辦大小專業公開賽事，如為李斯特國際鋼琴比賽中國區域等，弘揚國內音樂後起之秀