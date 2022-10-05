BIZ勝派丨源頭走塑 從揀開始 foodpanda推動可重用餐具回收 嗌外賣更環保

新常態下，愈來愈多朋友習慣叫外賣，雖然此舉有助減低食客密集所衍生的公共衛生風險，但即棄餐具同時為地球製造更多塑膠廢料。foodpanda香港董事總經理賴偉昕Ryan指出，社會須正視即棄餐具的問題，「為了源頭『走塑』，我們的Pau Pau跟世界自然基金會香港分會(WWF)的熊貓牽頭合作『熊熊聯手』，啟動全港首個大型可重用餐具回收計劃，從此嗌外賣都有更環保的選擇。」
塑膠垃圾佔港固體廢物棄置量第三位
可持續發展成為近年社會重要議題，政府除應對全球暖化問題外，嚴重的塑膠污染亦備受關注，其中疫情下促使外賣普及化，更令即棄餐盒的使用率明顯上升。根據政府資料，塑膠垃圾佔香港固體廢物棄置量第三位，僅次於廚餘及廢紙。Ryan分析，「單是2019年，近一成塑膠垃圾便來自即棄餐具，而疫情下這些廢物的棄置量更有增無減。幸而foodpanda香港在大環境下得以蓬勃成長，我認為是時候帶頭思考如何回饋社會，為餐飲行業尋求可持續發展的機遇。」他指出foodpanda一直堅守減少塑膠廢物、推動低碳生活及避免食物浪費3大環保理念，早在2018年已為點餐平台加入「不需餐具」選項，其後更加入WWF「絕膠行動」並承諾於2030年前致力實現「淨塑自然」(No Plastic in Nature)，逐步淘汰所有即棄塑膠餐具，而截至今年10月1日，
foodpanda已減少逾6,500萬份即棄塑膠餐具。「因此foodpanda決定更進一步，宣布跟WWF合作，推出全港首個可重用餐具回收先導計劃「環保基金：走塑從『揀』開始」，鼓勵由餐飲業界推動各界，養成可重用餐具回收習慣。
3種餐具選擇 先導計劃覆蓋CBD
愈來愈多人關注可持續發展，不少研究更指出消費者願意花費在具環保或可持續發展的企業身上。Ryan也有同感，「根據我們早前的調查顯示，有57%顧客表示會因為餐廳有提供環保餐盒而增加訂購次數，這加強我們推動可重用餐具回收計劃的決心。」而項目策展人、foodpanda香港企業社會責任及環境保護高級經理陳楠之Woody介紹，「先導計劃為期11個月，我們邀請了逾40間餐飲夥伴合作，服務地點覆蓋中環、金鐘、灣仔及銅鑼灣，為他們預備8,000個3種不同尺寸的餐盒，並於陸續於中環交易廣場第一座、渣打銀行大廈、環球大廈、中環街市、金鐘太古廣場一期、海富中心、灣仔利東街地庫和銅鑼灣Fashion Walk共9個地方，設置可重用餐具回收機。」他表示食客可在《foodpanda》app選擇有提供可重用餐盒的餐廳及菜式，外賣速遞及外賣自取均可適用。當確認訂單後用家須預繳10港元按金。用後簡單清洗便可在上述回收點歸還餐盒。「屆時透過八達通便可取回按金。而為了鼓勵活動，用家每歸還一個餐盒，其foodpanda帳戶亦會自動獲發10港元優惠券供指定餐廳作下次使用。」此外，用戶回收餐盒時還可獲取CW分於《Carbon Wallet》app換領免費港鐵車程、環保產品、綠色美容及素食優惠券。「清潔消毒方面，我們所揀選的合作夥伴會採用危害分析關鍵控制點(HACCP)程序管理，符合國際衛生及安全標準，因此餐廳和食客都可以放心使用。」Woody補充。
明年能拓展更多地區
除了針對即棄塑膠餐具的舉措，foodpanda香港亦與WWF保持緊密合作，積極鼓勵及協助餐廳實踐不同的環保措施，包括去年推出的全港首個「環保飲食餐廳認證計劃」，鼓勵並推動本地餐飲夥伴在營運上實踐可持續發展；並於平台禁售鯊魚及鰩魚產品，推廣拒食魚翅文化。對於今次推動如此大型的可重用餐具回收計劃，Ryan坦言多得環保署和環境運動委員會的大力支持，「雖然首階段只集中港島傳統商業區，但團隊會持續審視成效，未來會推出更多餐具配套之餘，亦有信心明年能拓展更多地區，讓更多人受惠。」