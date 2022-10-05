BIZ勝派丨源頭走塑 從揀開始 foodpanda推動可重用餐具回收 嗌外賣更環保

新常態下，愈來愈多朋友習慣叫外賣，雖然此舉有助減低食客密集所衍生的公共衛生風險，但即棄餐具同時為地球製造更多塑膠廢料。foodpanda香港董事總經理賴偉昕Ryan指出，社會須正視即棄餐具的問題，「為了源頭『走塑』，我們的Pau Pau跟世界自然基金會香港分會(WWF)的熊貓牽頭合作『熊熊聯手』，啟動全港首個大型可重用餐具回收計劃，從此嗌外賣都有更環保的選擇。」

塑膠垃圾佔港固體廢物棄置量第三位

可持續發展成為近年社會重要議題，政府除應對全球暖化問題外，嚴重的塑膠污染亦備受關注，其中疫情下促使外賣普及化，更令即棄餐盒的使用率明顯上升。根據政府資料，塑膠垃圾佔香港固體廢物棄置量第三位，僅次於廚餘及廢紙。Ryan分析，「單是2019年，近一成塑膠垃圾便來自即棄餐具，而疫情下這些廢物的棄置量更有增無減。幸而foodpanda香港在大環境下得以蓬勃成長，我認為是時候帶頭思考如何回饋社會，為餐飲行業尋求可持續發展的機遇。」他指出foodpanda一直堅守減少塑膠廢物、推動低碳生活及避免食物浪費3大環保理念，早在2018年已為點餐平台加入「不需餐具」選項，其後更加入WWF「絕膠行動」並承諾於2030年前致力實現「淨塑自然」(No Plastic in Nature)，逐步淘汰所有即棄塑膠餐具，而截至今年10月1日，

foodpanda已減少逾6,500萬份即棄塑膠餐具。「因此foodpanda決定更進一步，宣布跟WWF合作，推出全港首個可重用餐具回收先導計劃「環保基金：走塑從『揀』開始」，鼓勵由餐飲業界推動各界，養成可重用餐具回收習慣。

