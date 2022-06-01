BIZ勝派丨超力創業半世紀 秉持職人堅持 NFT玩糴米

「希望將來改建廠房後，可以像汽水廠做法般，讓小朋友近距離參觀包裝米的生產過程，學懂粒粒皆辛苦的道理！」超力國際食品有限公司董事總經理莫傑琳Diana上周引領小編，到訪位於粉嶺坪輋的包裝與倉儲基地，見證銀絲香米是如何誕生。說起來，超力食品今年正好陪伴港人成長半個世紀，由招牌銀絲米粉起家，如今做到食米、乾貨與冷凍食品「三頭馬車」共駕齊驅，二代掌舵人Diana坦言品牌經歷數次風浪仍屹立不倒，是在從賣米過程中，領略日本食品製造業的職人精神。「為慶祝品牌創立50周年，今夏將透過發行NFT答謝大眾的支持！」

從清盤邊緣挽救品牌 一句「超～力～！」即食米粉廣告的回音口號，配合「超力仔」的可愛廠師造型，超力食品可說是兩代港人的集體回憶。從事貿易工作的莫國安，在香港食品製造業蓬勃發展的時機，1972年創立了超力食品。二代繼承人Diana如數家珍般，暢談品牌的威水史，「不少茶餐廳長年選用超力出品米粉，尤其是星洲炒米粉，很多師傅用過都大讚。」她指現時供給連鎖快餐店的白米、米粉與意粉；炸雞店的白飯；牛肉飯專門店的珍珠米等，原來均來自超力，而為餐飲業供應主要糧食，可謂品牌的命脈業務。 「跟其他港資企業一樣，父親響應國家開放政策，毅然在1989年於大陸開設廠房，高峰期還在中國各省開設8間offices！」然而風光過後品牌也經歷關乎存亡的「黑歷史」。Diana續說，「大約在香港回歸前夕，父親深知自己學識不高，難以再令品牌更上一層樓。為了讓超力搞得更好，決意將六成股份售予大集團，擬借助大企業的經營方針做好品牌。」可惜企業文化的嚴重差距，令超力愈發不濟，「不止拆夥，超力還面臨清盤局面，記得當時正值歲晚，我們還打算待新正頭後才光榮執笠。」 Diana鼻子一酸，憶起父親不忍心血一鋪清袋，決意花盡畢生積蓄，2001年回購全部股份重新經營。「當時也是我進入公司拚搏的時候，那時候國內有千萬元呆壞帳，倉庫又堆積大批滯貨趕緊出清，我們像打『爛仔交』般，03年沙士期間親自落場埋身跟客戶逐個『砌』，300港元最低送貨額，連後巷麵檔都照送，才將公司困局慢慢扭轉。」

賣米俾人呃 包裝米唔專唔做 Diana接手生意後，深明控制運輸成本是快速消費品行業(Fast Moving Consumer Goods，FMCG)的營運要素，因此萌生賣米念頭，打造自己品牌的包裝米。「最初不了解行業運作，頻頻被海外供應商欺騙，試過曾在越南購入一批混雜碎石與煙頭等劣質食米，最終要統統報銷。」有別於其他米商批發「左手來，右手去」，Diana希望有自己品牌的包裝米，而且確保品質須從日本德島、愛知及埼玉縣購入原米，並在自己開設的生產線進行溝米、過濾雜質、色選及包裝工序，箇中牽涉不少技術。「起初購入山寨米機，後來發現無法應付產能，5至6年前斥資從日本購入米業名牌SATAKE去石機與色選機，惟對方知道我們廠房設置空間不足而遭到拒絕，直到我們專登加建地方，經對方視察才獲准購入，從中學懂日本人對食品製造的品質堅持。」連同今年初申請撥款添置包裝機械臂，現時廠房生產8公斤與25公斤包裝米，每分鐘分別為6袋和4至5袋，供應全港食肆及超市；亦有逾萬平方呎集運中央倉，配備4層高的兩板深物料架，分置不同即食食材。廠房符合生產標準，且規模媲美物流貨運中心。「我們還有一個食米儲備倉，智能控制在12至25度、40至60%濕度的環境，符合17%食米貯藏。」她補充。