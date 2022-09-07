BIZ勝派丨香港人近視比率冠全球 Johnson & Johnson Vision：眼睛啟發科技 視力自幼管理

Johnson & Johnson Vision Care商務總監林翠玲Dawn。

眼睛是「靈魂之窗」，根據世衛在2019年發表的視力報告，顯示全球少有22億人患有視力障礙；澳洲新南威爾斯大學亦有研究指出，預計到2050年，世界上一半人口將患有近視。Johnson & Johnson Vision Care商務總監林翠玲Dawn認為，「港人患有近視比率冠絕全球，疫情下兒童近視更呈升勢。我們透過眼睛啟發科技理念，增強大眾視力管理的意識，呼籲應從小培養。」

疫下兒童近視增2.5倍 近視是一種慢性持續進展的眼疾，為本世紀最嚴重的眼睛健康威脅。Dawn表示香港患上近視的人口更位居全球最高比率，高達88%；而當中兒童為最高風險的患者，約61.5%兒童早於12歲前已受近視影響。「疫情增加在家學習和長時間使用電子產品，減少戶外活動，令近視情況進一步惡化。」早前香港中文大學醫學院的研究更顯示，疫情下本港學童患上近視人數為疫情前的2.5倍，情況令人關注。「已有科學研究表示，若兒童在12歲前已發展近視，變深近視(500度或以上)的風險則較高；且深近視長遠增患近視性黃斑病變、白內障及視網膜脫落等風險。」她認為香港不少家長忽略兒童近視問題，誤以為隨著成長，問題能夠逆轉。「很可惜目前沒有任何方法可永久逆轉近視，而且兒童近視加深的速度一般較成年人快，故此家長應及早介入，把握在10歲前的黃金時間為兒童做好視力管理，長遠減慢近視發展。」而佩戴隱形眼鏡，正是近視控制其中一種方法。

ACUVUE Abiliti方案備有夜間角膜矯形及日拋型軟性治療隱形眼鏡。

ACUVUE成隱形眼鏡代名詞 1988年面世的拋棄式隱形眼鏡「ACUVUE」，時至今日已成為大眾對「戴con」的認知和業界代名詞。「未有即棄型隱形眼鏡時，都是佩戴俗稱『樽仔鏡』的長戴鏡，由於要反覆戴上和脫下，並且浸泡在藥水樽，處理不善易引起過敏和發炎，另外佩戴逾年亦有可能影響眼球。」故此當時Johnson & Johnson Vision決心研發日拋式「1-Day ACUVUE」，現時品牌還衍生如散光、老花、高透氧和俗稱「大眼仔」的美瞳顏色鏡片等，以針對不同市場需要。品牌多年來精於隱形眼鏡、屈光、白內障和乾眼症治療的技術創新。Dawn認為要研發一款全球普及的隱形眼鏡，切合廣泛需要，箇中全靠品牌堅持的「Eye-Inspired Innovation」。她解釋，「不同人種的眼球會有不同特性，源於眼瞼結構影響散光人士的穩定視力，我們研發Eyelid Stabilized Design來確保眼球急速移動時，鏡片仍保持穩固；另外瞳孔大小因人而異，亦會隨年齡增長改變大小，而我們的科研團隊提供183種光學組合，以配合多焦點視力的需求。」

