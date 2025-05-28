BLACKPINK世巡明年1月舉行香港站　Carousell：嚴正看待黃牛買賣

韓國女團BLACKPINK將於明年1月在啟德體育園舉行兩場演唱會，門票共分4輪訂購，已於Weverse登記的BLINK會員可於6月10日優先訂票，隨後兩日亦分別接受VISA信用卡用戶及Trip.com優先訂票，公開發售日期則為6月13日。

雙方應留在 Carousell 內溝通

針對「黃牛飛」問題，Carousell表示一向嚴正看待違規商品的買賣，包括高於票面價轉售的演唱會門票，平台一直積極移除相關刊登，並持續監察平台上出現的新內容。Carousell亦呼籲社群在平台上謹慎交易。買賣門票時，賣家應參考門票上或主辦單位網站所列的轉讓條款，而買家應盡量安排當面交易，以便在付款前確認門票真偽，亦可要求出示清晰證明，如賣家拒絕提供可驗證的門票證明，建議避免繼續交易。同時，雙方應留在Carousell內訊息系統溝通，如有用戶要求轉至WhatsApp、Telegram等私訊平台，務必提高警覺，因為這是常見詐騙手法，用以繞過平台的保障措施。