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2023-11-22 16:46:37

BNO移民｜五成65歲以下移英港人就業　18%失業多對說英文欠自信

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BNO移民｜調查表示逾五成65歲以下移英港人選擇就業，約18%人因各種原因表示失業。(資料圖片)

BNO移民｜調查表示逾五成65歲以下移英港人選擇就業，約18%人因各種原因表示失業。(資料圖片)

《港區國安法》實施後，英國放寬BNO「5+1」移民申請。當地有組織今(22日)公布研究調查，當中訪問逾2,000名透過BNO Visa移英的港人，結果顯示65歲以下移英港人中，有52%人在當地就業，數字比起英國當地76%的就業率偏低；另外18%受訪BNO港人表示失業和正在尋找工作，當中近六成人對說英語缺乏自信。

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有52%移英港人在當地選擇就業，包括全職工作(35%)、兼職(9%)及自僱(6%)。(報告截圖) 在就業港人中，最有可能從事行業包括批發和零售業、專業科學和技術服務、IT、教育和酒店行業，各佔約10%。(報告截圖)

BNO移民｜六成受訪港人擁有學士或研究生學歷

調查是由在英國成立的「Welcoming Committee for Hong Kongers 歡迎香港人委員會」負責，由本年6月12日至7月10日期間進行，共訪問2,089名經BNO Visa移英的港人，當中近六成人表示擁有學士(36%)或研究生(23%)學歷，而在整個英國人口中，僅逾三分之一(34%)人具體相關學歷，當中18%人擁有香港中學文憑作為最高學歷，並主要集中在55歲以上的人群。

調查認為就業是在英國安居樂業的重要元素，結果顯示在65歲及以下受訪者中，約50%港人在當地選擇就業，包括全職工作(35%)、兼職(9%)及自僱(6%)，約13%人分別表示需要照顧家庭及選擇退休；另有12%受訪港人稱失業和正在尋找工作，當中59%人對說英語缺乏信心，28%人認為資歷成為其搵工的重要障礙。此外，有5%港人表示沒有尋找工作因此失業等。

BNO移民｜從事批發零售多   5%人稱遭同事歧視

在就業港人中，調查指BNO移英港人在許多行業都有工作，當中最有可能從事行業包括批發和零售業、專業科學和技術服務、IT、教育和酒店行業，各佔就業港人中的10%。調查認為，持BNO的港人對關鍵行業和職業做出了貢獻，當中一些行業最近幾年一直面臨嚴重的勞動短缺問題。

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調查又說，港人在當地工作中常見的困难包括薪酬問題(24%)和工作負荷過重(20%)；約有12%的人表示在工作中感到孤立，5%的人聲稱曾經遭受同事的歧視。

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