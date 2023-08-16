BNO移民｜英國推優先簽證服務　中方：一些受蠱惑港人背井離鄉備受歧視 (更新)

《港區國安法》生效後，英國政府放寬俗稱「BNO簽證」的英國國民(海外)簽證計劃，容許港人以「5+1」方式移居英國，並且不時修訂內容。最新英國內政部宣布，推出「優先處理簽證服務」(Priority Visa service)，對於有急切需要起行者，可以在5個工作天內獲得處理。中國駐英國使館發言人回應時重申，中方一貫堅决反對英方操弄BNO問題，干涉香港事務和中國内政。

急切起行者 可 5 個工作天內獲處理

英國內政部在社交網站宣布，從8月14日開始，即日起提供予BNO港人申請的英國國民(海外)簽證，推出「優先簽證服務」，對於有急切需要起行者，可以在5個工作天內獲得處理，並強調有關政策是「延續了英國對香港市民堅定不移的承諾」。(It continues the UK’s unwavering commitment to the people of Hong Kong)

中國駐英國使館發言人以問答方式回應，中方一貫堅决反對英方操弄BNO問題，干涉香港事務和中國内政，聲稱事實已充分證明，英方所作所為根本不是為了所谓的「保護」港人，而是圖謀抹黑和禍亂香港，絕不可能得逞，一些受蠱惑的港人背井離鄉，抵達英國後生計窘迫，備受歧視，認為此類事例比比皆是。

發言人重申，敦促英方認清現實和大勢，停止偽善表演，停止誤導港人，停止干涉中國内政。