BNO移民｜BNO簽證推出兩周年　約14.5萬港人獲批赴英生活

英國政府自2021年1月31日起，推出英國國民(海外)簽證(BNO Visa)供港人移居，時至昨日(31日)已滿兩周年。英國內政部在社交媒體Facebook發文，透露相關計劃在兩年間，已助144,500名港人移居英國，並指不少港人同將技術帶到英國，建立新生活。
內政部：期待更多港人移英
另外，英國內政部在Twitter發布的影片中，亦表示香港移民正貢獻英國社區和經濟，包括為國民保健署(NHS)工作、幫助阿富汗及烏克蘭難民和在私營機構工作等，英國期待未來數年，會有更多合資格的港人移英。
事實上，BNO簽證計劃推出後，反應頗為踴躍。2021年首季，共有約2萬人申請簽證，至第二季更推至高峰，約有2.5萬人申請。至去年11月，英國內政部數據更指，在14.2萬名申請的港人之中，有大約三分之一的申請者，是18歲以下人士。
BNO簽證計劃多次放寬門檻
而相關計劃更曾多次放寬門檻。英國內政部在2021年4月，先允許英國國民(海外)身份持有人的配偶或伴侶，以及未滿18歲的受養子女，於特定情況可以分開申請簽證。至去年11月底，內政部又再修改移民條例，允許1997年7月1日或之後出生的香港人及伴侶，申請BNO赴英居留，申請人須年滿18歲，且父母其中一方需持有BNO身份。