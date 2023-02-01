BNO移民｜BNO簽證推出兩周年　約14.5萬港人獲批赴英生活

英國政府自2021年1月31日起，推出英國國民(海外)簽證(BNO Visa)供港人移居，時至昨日(31日)已滿兩周年。英國內政部在社交媒體Facebook發文，透露相關計劃在兩年間，已助144,500名港人移居英國，並指不少港人同將技術帶到英國，建立新生活。

內政部：期待更多港人移英

另外，英國內政部在Twitter發布的影片中，亦表示香港移民正貢獻英國社區和經濟，包括為國民保健署(NHS)工作、幫助阿富汗及烏克蘭難民和在私營機構工作等，英國期待未來數年，會有更多合資格的港人移英。