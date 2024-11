BODW in the city 設計可以無處不在 發揮更多可能性

香港設計中心董事會副主席、BODW in the city工作小組委員會主席及督導委員會成員陳一枬教授(Viveca Chan)

香港設計中心將推出BODW in the city項目,將設計融入大眾生活,帶來更多及更新的面向。早前香港設計中心舉行新聞發布會,公布一系列聯乘活動,席上指出BODW in the city將進一步以「B to C」的模式,聯動海外和本地品牌以展現「設計之都」魅力。

B2B到B2C

香港設計中心董事會副主席、BODW in the city工作小組委員會主席及督導委員會成員陳一枬教授(Viveca Chan)指出,今年重點推出BODW in the city,以更貼地的活動,將設計連結品牌與零售力量,讓設計走進我們的城市。作為第一代的中國廣告人及CRM、數碼營銷、社會化媒體及電商的先行者,陳一枬教授對於今年的項目非常期待。

「過往設計營商周(Business of Design Week – BODW)均以『B2B(企業對企業)』為主,舉辦設計高峰會,雖然很受業界歡迎,但對公眾來說認知不多;今年一別以往,作出一個全新嘗試,推出BODW in the city項目,由B2B引領至『B2C(企業對消費者)』層面,將設計帶入城市,受眾不僅是業內商家,更帶到廣大市民面前。」陳教授說。