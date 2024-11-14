BODW in the city 設計可以無處不在 發揮更多可能性

香港設計中心將推出BODW in the city項目，將設計融入大眾生活，帶來更多及更新的面向。早前香港設計中心舉行新聞發布會，公布一系列聯乘活動，席上指出BODW in the city將進一步以「B to C」的模式，聯動海外和本地品牌以展現「設計之都」魅力。
B2B到B2C
香港設計中心董事會副主席、BODW in the city工作小組委員會主席及督導委員會成員陳一枬教授（Viveca Chan）指出，今年重點推出BODW in the city，以更貼地的活動，將設計連結品牌與零售力量，讓設計走進我們的城市。作為第一代的中國廣告人及CRM、數碼營銷、社會化媒體及電商的先行者，陳一枬教授對於今年的項目非常期待。
「過往設計營商周（Business of Design Week – BODW）均以『B2B（企業對企業）』為主，舉辦設計高峰會，雖然很受業界歡迎，但對公眾來說認知不多；今年一別以往，作出一個全新嘗試，推出BODW in the city項目，由B2B引領至『B2C（企業對消費者）』層面，將設計帶入城市，受眾不僅是業內商家，更帶到廣大市民面前。」陳教授說。
BODW 走進城市 設計融入大眾生活
BODW in the city以「設計之都」為主題，將於2024年12月2至16日於全城多區舉行，為本地經濟帶來創新和活力。陳教授特別提及：「今次會跟不同的商場合作，無論一般市民還是遊客，走進商場時都能感受設計無處不在的魅力，而且能將設計融入生活之中。」陳教授說。
「FILA x James Jean裝置藝術展」是BODW in the city活動之一，將在海港城舉行，為運動品牌FILA融入多元視覺藝術家James Jean創作的裝置藝術，探索宇宙無限，亦為參觀者帶來設計無限的體驗。
「V Music Live Exhibition是今次項目中有趣的聯乘，由香港知專設計學院音樂製作、創意媒體及傳播設計的學生和畢業生設計，結合展覽及表演，展現出香港八、九十年代流行文化。這個誇界的嘗試，希望能將Power of Design展現出來。」陳教授娓娓道來。
設計無限可能性
今次BODW in the city項目超過60項主題活動，成功將不同品牌、商場、零售店舖、設計師、學院等串連起來，除了展覽、工作坊、設計裝置、工藝示範等，更涵蓋美食、時尚、家居裝飾、建築、電影、音樂等領域。
陳教授坦言，這一連串的活動能讓公眾全情投入前所未有的創意氛圍，體驗設計如何提升生活及商業營運。「今次活動在推廣層面上我們亦有新嘗試，除了傳統宣傳模式，還會加強社交媒體的宣傳。除了香港本地市民，我們對遊客同樣重視，如針對國內旅客會以小紅書推薦不同的CityWalk攻略，香港設計中心亦會推出微信小程序等。」
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