BODW in the city 設計可以無處不在 發揮更多可能性

香港設計中心將推出BODW in the city項目，將設計融入大眾生活，帶來更多及更新的面向。早前香港設計中心舉行新聞發布會，公布一系列聯乘活動，席上指出BODW in the city將進一步以「B to C」的模式，聯動海外和本地品牌以展現「設計之都」魅力。

B2B到B2C

香港設計中心董事會副主席、BODW in the city工作小組委員會主席及督導委員會成員陳一枬教授（Viveca Chan）指出，今年重點推出BODW in the city，以更貼地的活動，將設計連結品牌與零售力量，讓設計走進我們的城市。作為第一代的中國廣告人及CRM、數碼營銷、社會化媒體及電商的先行者，陳一枬教授對於今年的項目非常期待。

「過往設計營商周（Business of Design Week – BODW）均以『B2B（企業對企業）』為主，舉辦設計高峰會，雖然很受業界歡迎，但對公眾來說認知不多；今年一別以往，作出一個全新嘗試，推出BODW in the city項目，由B2B引領至『B2C（企業對消費者）』層面，將設計帶入城市，受眾不僅是業內商家，更帶到廣大市民面前。」陳教授說。