草地足球場預約︱足球場預訂新安排11.9生效 4人簽場擴至「先到先得」場地

康文署訂場系統「Leisure Link」下周一(11月6日)起停止運作，全新智能康體服務預訂系統「SmartPLAY」下周四(11月9日)啓用。康文署為配合系統轉移，對預訂轄下草地足球場及免費康體設施實施過渡安排。在草地足球場預訂簽場方面有新安排，以「先到先得」方式預訂者亦需租用人及另外3名用場人士一同簽場及使用設施。

預訂草地足球場方面，「Leisure Link」用戶經網上抽籤預訂11月16日或之前段節的安排將維持不變。11月17日至21日的段節不接受網上抽籤，市民可於SmartPLAY啓用後以「先到先得」方式預訂。至於11月22日或之後的段節，市民可於網上、流動應用程式或設置於康樂場地的智能自助服務站，遞交抽籤申請；若抽籤後有剩餘段節，市民可以「先到先得」的方式預訂。