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2023-10-30 14:41:44

草地足球場預約︱足球場預訂新安排11.9生效 4人簽場擴至「先到先得」場地

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草地足球場預約︱足球場預訂新安排11.9生效 4人簽場擴至「先到先得」場地 (陳奕釗攝/資料圖片)

草地足球場預約︱足球場預訂新安排11.9生效 4人簽場擴至「先到先得」場地 (陳奕釗攝/資料圖片)

康文署訂場系統「Leisure Link」下周一(116)起停止運作，全新智能康體服務預訂系統「SmartPLAY」下周四(119)啓用。康文署為配合系統轉移，對預訂轄下草地足球場及免費康體設施實施過渡安排。在草地足球場預訂簽場方面有新安排，以「先到先得」方式預訂者亦需租用人及另外3名用場人士一同簽場及使用設施。

預訂草地足球場方面，「Leisure Link」用戶經網上抽籤預訂1116日或之前段節的安排將維持不變。1117日至21日的段節不接受網上抽籤，市民可於SmartPLAY啓用後以「先到先得」方式預訂。至於1122日或之後的段節，市民可於網上、流動應用程式或設置於康樂場地的智能自助服務站，遞交抽籤申請；若抽籤後有剩餘段節，市民可以「先到先得」的方式預訂。

Book場注意︱足球場預訂新安排11.9生效 4人簽場擴至「先到先得」場地

Book場注意︱足球場預訂新安排11.9生效 4人簽場擴至「先到先得」場地

12.13 合併草地硬地場網上抽籤申請

免費硬地球場方面，12月份的預訂抽籤申請仍會按現行機制處理並分配。1213日起，硬地場抽籤將會與草地足球場網上抽籤安排合併在同一份申請中，屆時用戶可透過SmartPlay系統申請。

草地足球場預訂及簽場亦有新安排。現時遞交草地足球場抽籤申請時必須填報另外4名用場人士的康體通用戶編號，租用人亦必須與其中3人一同簽場及使用設施。為進一步打擊懷疑「炒場」活動，SmartPLAY系統於119日推出後，填報用場人士的安排將擴展至以「先到先得」方式預訂草地足球場。

若欲了解更多關於SmartPLAY資料，可瀏覽SmartPLAY網頁或致電SmartPLAY熱線3954 5150

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