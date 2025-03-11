Brian Luna夫妻檔做日本YouTuber追夢求課金　唔接受被稱「乞兒」｜網上熱話

BrianLuna夫妻檔做YouTuber日本追夢求觀眾課金惹非議 直播回應唔接受被稱「乞兒」

香港夫妻檔YouTuber Brian同Luna在香港裸辭再移居日本，只帶半年生活費，並希望以YouTube拍片賺取收入。日前兩人喺YouTube頻道拍片告急，提到要留繼續喺日本生活的話，現行的4個方法之中只有以經營YouTube頻道申請創業簽證可行， Brian夫婦向觀眾提出考慮實行會員制，課金額由50至800港元不等，以資助兩人買拍攝器材甚至出鏡服裝，等佢地可以追夢兼有收入，再幫助其他人。 該片一出引來唔少迴響，有人認為Brian同Luna拒絕打工不設實際，甚至認為「追夢關我咩事」、「等人施捨」。

Yan認為Brian計劃「好虛無」 同樣喺日本拍片嘅YouTuber大阪Andy哥，在星期一晚搵Brian同Luna開直播。Andy哥直言唔認同Brian價值觀，但認為二人唔係犯罪，而且覺得要聽Brian和Luna解釋回應。Brian在直播中直言對未來未有計劃，多次強調知道方向，有問題會當下解決，但唔認為要按部就班做好每一步計劃。直播另一主持Yan就認為，Brian所講的好虛無，只係有目標，甚至覺得Brian「好proud of冇plan」，但Brian就予以否認。

Andy哥批評：啲片成日講裸辭／零收入生活 不少網民狠批Brian求課金等同「乞兒」，但Brian亦好直接話「接受大家話我係失敗者，但唔接受話我乞兒」，而且會員制係俾支持者參與，唔理解大眾點解批評。同場嘅Andy哥以過來人身份話，Brian唔應該將拍片開支同佢地嘅生活費轉嫁俾觀眾，再直指Brian嘅片來來去去都係唔夠錢使，「畀到咩價值人？」。Yan都批評Brian好多事只係做表面，冇從失敗中學習，但又期望有人托住佢地上。Yan亦都認為Brian想多作嘗試唔係問題，不過佢地冇本錢。 Brian之後態度稍有軟化，表示如果得返2個月生活費就會去搵工，又認為Andy哥同Yan有道理，但都係重申觀眾仍然可以加入會員制支持。 原文刊登於 Yahoo