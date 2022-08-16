Bruno、普樂氏未能完全攪碎食材 5款攪拌機有安全隱憂

居家自煮搞搞新意思，或要動用攪拌機，消委會測試市面上12款烹調攪拌機的效能及安全程度，發現樣本間表現參差，當中「Bruno」及「普樂氏Proluxury」(圓圖)未能把食材完全攪碎；有5款安全有隱患，包括溫升過高和絕緣距離不足，有潛在使用風險，但機電署指有關樣本正常操作下不構成危險，已聯絡供應商作出改善。

消委會參考國際標準，測試售價介乎529元至4,670元攪拌機的攪拌、烹調、節能、安全等表現。在攪拌測試中，按標準將紅蘿蔔、薯仔和水等食材攪拌，結果反映容量較小的小型攪拌機(容量約0.35至0.5升)表現較遜色，5分中得1至3.5分，當中得1分的「Bruno BAK802」($698)及「普樂氏Proluxury PSM002035」($529)未能把食材完全攪碎。8款容量約1.75升至2升的樣本則達4至5分。

安全方面，「Turbo Italy TSM-392」($998)運作時接駁電源線部分量得溫升攝氏58度，超出標準上限攝氏45度；在1.06倍額定輸入功率、攪動3分鐘10次，「Turbo Italy」及「Cuisintec KC-8968A」($1,998)在第7次攪拌期間過熱，自行啟動過熱保護裝置，未完成測試。另外，「金樂Goldenwell GW-HBO800」、「寶康達Primada PS810」、「普樂氏Proluxury」、「Cuisintec」及「Turbo Italy」某些內部帶電部分與用戶可接觸部件之間絕緣距離不足，少於標準要求約0.5至5.7毫米不等。

機電署回應報告指，已詳細分析相關安全測試報告，指雖然個別樣本未能符合絕緣距離或溫升測試安全標準，但正常操作下不構成危險，並已聯絡供應商要求跟進，有關供應商亦承諾會作出相應改善。

廠商回應測試，「Bruno」指，說明書建議使用果汁功能時，應將水位加至最高水位線即可攪拌成功，測試中水量得80毫升，少於建議用水量120毫升。「普樂氏Proluxury」指，測試標準不同，致結果有差異。「金樂Goldenwell」表示會改善產品和說明書等「Cuisintec」指產品通過安全測試，亦自行抽查樣本，沒發現問題，相信屬個別事件，但會改善產品和生產流程。「Turbo Italy」亦稱已抽查樣本，沒發現安全問題相信屬個別事件。