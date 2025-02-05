C朗拿度生活博物館7月開幕 學者：世界級球星助吸悠閒旅客

蛇年香港盛事持續浪接浪，葡萄牙足球巨星C朗拿度(Cristiano Ronaldo)的傳奇明星生涯亦將在港重現！K11 MUSEA宣布，將於7月開設C朗拿度生活博物館「CR7®生活博物館」，展出C朗職業生涯中的獎項及紀念品。另外，香港七欖、ComplexCon等盛事將於下月舉行。有學者指，世界級球星展有助吸引更多休閒旅客訪港，又指盛事主辦方可嘗試吸引商業機構資助，香港盛事加入商業招待，讓高消費的商務客接觸盛事。
K11昨日宣布，將於7月7日在尖沙咀K11 MUSEA六樓的「K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle」開設「CR7®生活博物館」，展期約一年。博物館將展示C朗的職業生涯，介紹他曾效力球會和城市，球迷亦可近距離欣賞他贏得的獎盃，包括金球獎、聯賽冠軍和歐聯獎牌。還有高科技互動展覽展示了他作為球員的不同階段。大會料吸1,200萬訪客。
有消息指，博物館佔地約1.2萬平方呎，場內另設有足球活動、C朗拿度3D影像和相片展區，以及拍照攤檔等。
博物館門票將於今日趁C朗拿度生日正日率先開售3種VIP門票，價錢由1,500至4,000元不等，早鳥購票者可享有專屬優惠，包括獨一無二的限量CR7®生活博物館體驗。至於一般門票會在本月24日早上11時開賣，票價分成人180元、兒童及長者150元。
盛事浪接浪
除了C朗博物館外，香港下月亦有其他盛事值得期待，其中國泰/滙豐香港國際七人欖球賽下月28日至30日舉行，並首次登陸啟德體育園主場館，今年續有知名樂隊來港，包括樂隊Kaiser Chiefs和DJ Pete Tong。七欖門票即日起在官方網站有售，成人3日門票為1,950元，可觀賞30支世界級勁旅上演共72場球賽，及4場星級現場音樂表演。
此外，全球和亞洲地區的頂尖音樂人雲集的「ComplexCon香港2025」於下月21至23日於亞博館舉行，主辦方昨公布表演陣容，由殿堂級音樂製作人Metro Boomin及韓國音樂鬼才ZICO擔任領銜表演嘉賓。另有超過100個潮流品牌、藝術家和創作者參展的Complex潮流市集在亞洲國際博覽館4個展館舉行。演唱會及潮流市集門票組合於下周三(12日)公售。
鄺家麒：盛事加入商業招待
對於連串展覽及活動在港舉行，恒大市場學系助理教授鄺家麒接受本報訪問時指，C朗拿度這類世界級球星的人物展絕對有助吸引更多悠閒旅客訪港，若能安排相關的體育盛事，例如舉辦國際球賽或其他大型的比賽，就能產生更佳的協同效應，相得益彰。
他又指，時間較長的展覽更具效益，曾到訪並滿意的旅客便可介紹和推薦給朋友，但短期展覽便不能受惠這口碑效益；而從經濟效益上來看，時間長些亦有助攤分成本，宣傳成效亦會更佳。
鄺家麒補充稱，雖然香港未來盛事接踵而來，但未必有助吸引高消費的商務客來港。他認為，主辦方可吸引商業機構資助，並讓機構招待商務客參與盛事，這可把高消費客群帶入香港盛事活動。