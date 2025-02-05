C朗拿度生活博物館7月開幕 學者：世界級球星助吸悠閒旅客

蛇年香港盛事持續浪接浪，葡萄牙足球巨星C朗拿度(Cristiano Ronaldo)的傳奇明星生涯亦將在港重現！K11 MUSEA宣布，將於7月開設C朗拿度生活博物館「CR7®生活博物館」，展出C朗職業生涯中的獎項及紀念品。另外，香港七欖、ComplexCon等盛事將於下月舉行。有學者指，世界級球星展有助吸引更多休閒旅客訪港，又指盛事主辦方可嘗試吸引商業機構資助，香港盛事加入商業招待，讓高消費的商務客接觸盛事。

K11昨日宣布，將於7月7日在尖沙咀K11 MUSEA六樓的「K11 Art & Cultural Centre Kunsthalle」開設「CR7®生活博物館」，展期約一年。博物館將展示C朗的職業生涯，介紹他曾效力球會和城市，球迷亦可近距離欣賞他贏得的獎盃，包括金球獎、聯賽冠軍和歐聯獎牌。還有高科技互動展覽展示了他作為球員的不同階段。大會料吸1,200萬訪客。

有消息指，博物館佔地約1.2萬平方呎，場內另設有足球活動、C朗拿度3D影像和相片展區，以及拍照攤檔等。

博物館門票將於今日趁C朗拿度生日正日率先開售3種VIP門票，價錢由1,500至4,000元不等，早鳥購票者可享有專屬優惠，包括獨一無二的限量CR7®生活博物館體驗。至於一般門票會在本月24日早上11時開賣，票價分成人180元、兒童及長者150元。