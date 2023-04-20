C-POLAR空氣過濾技術 本地科研成果 打造零污染無菌空間

隨著特區政府早前撤銷口罩令，越來越多市民開始恢復正常「無罩」生活。然而細菌病毒仍然無處不在，加上正值流感高峰期，意味病毒仍有機會再次爆發，市民絕不能掉以輕心。已通過世界衛生組織(WHO)及聯合國糧農組織(FAO)批核，源自香港本地科研成果的C-POLARTM為專利革命性防護科技，C-POLARTM濾網可在極短接觸時間，甚至高速氣流下截殺病毒、細菌、霉菌及多種致命原體。C-POLARTM更已進駐海外市場，除早前與英國國民保健署信託基金諾森比亞醫療展開合作關係外，其抗病毒功效亦獲加拿大聯邦政府認可。

由柯俊賢(Aldrin)於2020年研發的C-POLARTM技術，是本土重要的科研成果，C-POLARTM的濾網獲本港多家機構選用，包括香港會議展覽中心、香港科技園、香港浸會醫院、仲量聯行、香港置地、恒隆地產等轄下多幢建築物安裝。相關技術已通過包括美國、加拿大、捷克及香港17家頂尖學院的嚴謹測試，並於美加及香港逾200幢物業中安裝及應用。香港註冊專門承建商(通風系統)協會主席蕭一鳴亦指，由於C-POLARTM抗病毒功效顯著，故就算政府已取消599F章的防疫條例，該會亦正與食肆業界商討，要求食肆安裝C-POLARTM的濾網，以提升食肆的空氣質素，保障員工及食客健康。

香港理工大學機械工程學系客席副教授羅國勇博士指，C-POLARTM採用世界級的陽極化矩陣技術，當不同物料應用C-POLARTM聚合物後，其表面電荷帶有穩定正極性，可在5分鐘內截殺99.9%病毒、細菌和黴菌，而且過程不會產生化學消耗，對人體無害，亦無需額外能源損耗，有效保障市民健康，同時亦可保障清理和更換濾網者的健康，亦有利環保。環球行政商務有限公司集團行政總裁梁善為指，該技術料可於今年底進軍家庭市場，如製成合適的形狀，安裝於家用空氣清新機或冷氣機濾網上，抗病毒功效料長達6-9個月，持久保障市民健康。