C919明飛越維港 民航處李謙彥成首批機師

訪港的國產商用飛機C919將於明日(16日)飛越維港上空。運輸及物流局長林世雄昨發表網誌，透露民航處航空安全督察李謙彥以機長身份，駕駛C919從上海飛抵香港，並將參與明日飛越維港上空的飛行演示，與香港市民見面。

林世雄指，李謙彥早前被民航處派往上海參與C919「駕駛員資格規範」評審中的關鍵測試，更與14位國家機師一起受訓，成為全球首批C919機師。他亦以飛行專家身份作為監察員參與C919的測試，並參與了機組人員操作手冊評審工作等。

他引述本身擁有空中巴士駕駛牌照的李謙彥認為，相比其他同類別民航客機，國產研發的C919在飛機重心配置有大大改善，如飛機經過不穩定氣流的情況下，都可以維持高穩定性。而機艙擋風玻璃亦採用了廣闊設計，提升了機師駕駛時的視野；能與民航處的同事一同參與這項國家盛事，感到十分榮幸。