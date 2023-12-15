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2023-12-15 04:31:37
日報

C919明飛越維港 民航處李謙彥成首批機師

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李謙彥 C919

本身擁有空中巴士駕駛牌照的李謙彥，完成訓練後已獲C919機師資格。

訪港的國產商用飛機C919將於明日(16日)飛越維港上空。運輸及物流局長林世雄昨發表網誌，透露民航處航空安全督察李謙彥以機長身份，駕駛C919從上海飛抵香港，並將參與明日飛越維港上空的飛行演示，與香港市民見面。

林世雄指，李謙彥早前被民航處派往上海參與C919「駕駛員資格規範」評審中的關鍵測試，更與14位國家機師一起受訓，成為全球首批C919機師。他亦以飛行專家身份作為監察員參與C919的測試，並參與了機組人員操作手冊評審工作等。

他引述本身擁有空中巴士駕駛牌照的李謙彥認為，相比其他同類別民航客機，國產研發的C919在飛機重心配置有大大改善，如飛機經過不穩定氣流的情況下，都可以維持高穩定性。而機艙擋風玻璃亦採用了廣闊設計，提升了機師駕駛時的視野；能與民航處的同事一同參與這項國家盛事，感到十分榮幸。

C919預計於明日早上約10點半從赤鱲角起飛，由西至東進入並飛越維多利亞港上空，並環繞香港島翱翔兩圈。維港兩岸包括尖東海旁、觀塘海濱、鰂魚涌海濱花園、西九龍海濱長廊、中西區海濱長廊、金紫荊廣場等屬不錯觀賞位置；只要抬頭望向維港上空，將有機會看見C919劃過維港天際線。

運輸及物流局與機管局舉辦攝影比賽，鼓勵市民將作品參賽，比賽設有冠、亞、季軍及50名優異獎，每名得獎者可獲機管局贊助送出指定航點的來回機票。

國產飛機C919和ARJ21周二抵港，周日下午返回上海。訪港期間，兩架飛機停泊在香港國際機場進行靜態展示，並安排獲邀的海外及本地航空業界代表，以及青年團體、地區組織等代表登機參觀。

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