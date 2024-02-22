Call Loan｜小巴牌價暴跌至70萬　業界料約100架車斷供被銀行拖走

本報早前報道有小巴車主因斷供而被拖走車輛，事件連日引來關注。香港的士小巴商總會理事長周國強今(22日)在電台指，銀行並無要求提前還款，而是有小巴車主因為斷供而被拖走車輛。他預計如果政府不推出幫助業界的措施，被拖走的小巴數目將會持續增加。
周國強：未來仍有逾100架小巴被拖走
周國強說，過去3年，基於小巴業界經營困難，部分小巴車主連銀行利息亦無法償還，唯有選擇斷供，即使是通關後，生意亦無改善，導致全港約100架小巴被銀行拖走，當中大部分是紅色小巴，因綠色專線小巴的生意較為穩定。他估計若情況持續，政府不推出措施幫助業界，未來仍會有超過100架小巴會被拖走。
有網上小巴平台的負責人在同一節目表示，近年因為小巴牌價大跌，由以往高峰時的700萬，大跌至現時約70萬，再加上小巴業界經營困難，導致車主供不起，其中部分車主與銀行商討，將餘額重新承造按揭，以減輕供款壓力。
過去3年已領牌紅Van逐年減少
運輸署回覆《am730》查詢表示，截至今年1月底，已領牌的紅Van及專線小巴(綠Van)分別有787輛及3,325輛。其中，已領牌的紅Van過去3年逐年減少，由2021年的977輛減至2022年的871輛，去年進一步減少至792輛。運輸署指，目前約有360條綠Van主要路線，服務一直保持穩定；紅Van方面，營辦商可按市場需求及在不違反交通法例的情況下，自行調配紅巴車輛在不同路線及時段營運，因此紅Van的實際營運安排會不時有所變動。運輸署一直留意市民的出行需要，並積極規劃及協調各公共交通服務，包括專營巴士及專線小巴等，為乘客提供適切的公共交通服務。