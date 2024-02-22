Call Loan｜小巴牌價暴跌至70萬　業界料約100架車斷供被銀行拖走

近日有指小巴牌價大跌，有銀行向小巴車主要求提前還款，更有小巴因為斷供被拖走。(資料圖片)

本報早前報道有小巴車主因斷供而被拖走車輛，事件連日引來關注。香港的士小巴商總會理事長周國強今(22日)在電台指，銀行並無要求提前還款，而是有小巴車主因為斷供而被拖走車輛。他預計如果政府不推出幫助業界的措施，被拖走的小巴數目將會持續增加。

周國強：未來仍有逾100架小巴被拖走

周國強說，過去3年，基於小巴業界經營困難，部分小巴車主連銀行利息亦無法償還，唯有選擇斷供，即使是通關後，生意亦無改善，導致全港約100架小巴被銀行拖走，當中大部分是紅色小巴，因綠色專線小巴的生意較為穩定。他估計若情況持續，政府不推出措施幫助業界，未來仍會有超過100架小巴會被拖走。