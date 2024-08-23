CanToLearn開創粵語學習系統 助非華裔外賣員學好中文免「蝕底」

縱使大部分香港人都懂得兩文三語，但非華裔人士若然不懂得中文字和廣東話，仍會在生活中屢屢遇上不便。在香港土生土長的Adnan和成年後才來港定居的Rustam都是非華裔人士，他們發現不諳中文的朋友在香港生活時遇到不少困難，遂萌生教導他們講廣東話的念頭。兩人及朋友籌組公司CanToLearn，並透過自身專業知識，設計出一套揉合科技、遊戲等多種元素的漢語學習教材，為選擇中文作為第二語言的非華裔人士提供多一個學習途徑，令學習粵語變得更容易和更有效率。現時課程已推出市面，公司早前更與外賣平台合作，幫助旗下非華裔外賣速遞員學習中文，讓他們工作過程更順利，同時保障其自身權利。此外，項目已獲得香港教育大學「教育+與社會企業家基金計劃」（下稱EASE Fund）資助，未來將繼續幫助香港少數族裔學習中文，融入社會，為本地帶來更多社會價值。

不諳中文困阻重重 學習語言仍然重要 CanToLearn創辦人之一Rustam大學時期因留學而初次踏足香港，儘管大學同學都能夠以英文和他交流，但他始終認為，不懂廣東話有礙融入身邊環境：「在香港生活，若然不會中文，生活上難免會有一些不便。」他舉例指，現時不少非華裔人士會擔任外賣速遞員賺取收入，但原來在不會中文的情況下，將餐點順利送到客人手中，過程殊不簡單：「大廈管理員可能會詢問非華裔速遞員的來意和目的地，更可能要登記個人資料，對於不諳廣東話和中文字的非華裔外賣速遞員來說，上述種種都是天大的考驗，難免妨礙到他們完成工作。此外，萬一連目的地都去錯，要臨時找人問路，情況便更加嚴峻，能否順利將餐點送到客人手中都成疑問。」縱然科技發展一日千里，非華裔人士可透過手機作即時傳譯，勉強與別人溝通。然而，人人口音各異加上中文語法千變萬化，可能會令翻譯失真。因此，學習中文仍然有其必要，可為非華裔人士免卻不少麻煩。

為幫助非華裔外賣速遞員，CanToLearn早前便與外賣平台Deliveroo合作，為旗下外賣員提供指導。CanToLearn會通過歸納法、間隔重複記憶等方法，幫助學習者強化記憶。Adnan表示，CanToLearn期望為學校和選擇中文為第二語言的非華語學生提供另一套粵語學習工具，大多數 EMI（英語作為教學語言）學生對中文只有基本了解，缺乏標準化的教育和支援不足，加上中文字構造複雜，粵語有多達九音六調，較其他常見語言更難上手，同學往往會漸漸喪失持續學習的動力。因此，CanToLearn嘗試另闢蹊徑，以遊戲學習形式逐步引導學生，增加互動性，提高學生學習興趣，期望他們穩步掌握中文，打破語言障壁，達致活學活用。Adnan又補充，現時學生除了本地少數族裔，也有在外地出生的華裔人士：「他們之中有些人從未接受正規中文教育，回流香港後往往也覺得溝通上有些微阻礙，也會透過CanToLearn重新打好基礎。」

獲教大EASE FUND支持 繼續推動共融價值 Adnan和Rustam創立CanToLearn後，經歷了多重遴選，披荊斬棘在比賽中勝出，並獲得EASE Fund的支援。Adnan表示，EASE Fund除了為他們提供種子基金和導師指導，亦為他們提供與行內人士及投資者接觸的機會：「例如我們去年有幸在EASE Fund支持下，參展了貿發局創業日等多個展覽，藉此讓更多人認識CanToLearn，增加潛在合作機會。」此外，CanToLearn得益於教大，獲得不少合作機遇，比如他們就透過教大，認識到其中粵拼輸入法項目，並展開合作，一同助少數族裔學好中文。談及未來，Adnan和Rustam表示會繼續與不同企業尋求合作機遇，並嘗試將教材推展至本地日校，幫助更多中小學生在求學階段打好根基，同時令更多不諳中文的朋友提供出路，讓本港社會少一點隔閡，多一分融洽。