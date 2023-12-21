Carousell洩逾32萬香港用戶資料 私隱署：犯根本性失誤令人失望

網上二手買賣平台Carousell去年進行系統遷移期間發生資料外洩，私隱專員公署完成調查，指事件導致260萬名全球用戶的個人資料及超過32萬名香港用戶的帳號遭到外洩，揭示Carousell在保障個人資料安全方面犯了「根本性失誤」，令人失望

網上二手買賣平台Carousell去年進行系統遷移期間發生資料外洩，私隱專員公署完成調查，指事件導致260萬名全球用戶的個人資料及超過32萬名香港用戶的帳號遭到外洩，揭示Carousell在保障個人資料安全方面犯了「根本性失誤」，令人失望，相關公司違反個人資料保安規定，私隱專員已向公司送達執行通知，指示作出糾正。

系統遷移過程出現保安漏洞

Carousell Limited早前向公署通報資料外洩事故，指一個網上論壇聲稱可出售260萬Carousell用戶的個人資料，包括32.4萬個香港用戶帳號的個人資料外洩。Carousell Limited 表示該資料外洩事故源於2022 年1月系統遷移過程中出現的一個保安漏洞。