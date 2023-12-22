Carousell洩32萬港用戶資料 8個月始修復保安漏洞 私隱專員：犯根本性失誤令人失望

網購非常方便貨品種類繁多，但網絡危機四伏，保安若存漏洞或會導致損失。個人資料私隱專員公署發表調查報告，指網上買賣平台Carousell去年1月遷移系統期間，致全球約260萬個用戶，包括逾32萬個香港用戶的個人資料外洩，黑客亦利用漏洞所取得資料公開出售。私隱專員指，Carousell犯了根本性的失誤，實令人失望，若在系統遷移時有實施一般風險及安全評估等措施，相信有關事件可避免發生，對事件表示遺憾。 公署早前接獲Carousell通報，指一個網上論壇聲稱出售260萬Carousell用戶，含電郵、電話及出生日期的個人資料，當中涉324,232萬個香港用戶帳號。署方調查發現，Carousell集團於去年1月作系統遷移時，推出了一個使用者應用程式介面，可顯示用戶所追蹤的所有用戶。但因人為錯誤，遺漏設置過濾器，令搜尋結果展示了原本不應出現的帳號個人資料；導致推出介面時，顯示了不應公開的個人資料。

其後黑客在2022年5月及6月通過來自緬甸互聯網地址和漏洞擷取46個Carousell用戶帳號資料，並利用該46個用戶資料，繼續追蹤及取得大量其他用戶個人資料，包括他們公開版面的資料及私人帳戶資料。而Carousell集團最終於事隔8個月為一項新功能做標準覆檢過程中，才發現及修復這個保安漏洞，經分析後認為該介面未有被異常濫用的情況。 公署：系統遷移前未查核有否私隱影響評估 鍾麗玲表示，事件中Carousell在系統遷移前，無查核有否進行私隱影響評估，而在完成新的程式介面後的覆檢及測試同樣未有包括保安問題，亦未有配置偵測警報和與編碼覆檢程序有關的正式書面政策；加上受委託第三方網絡安全服務供應商安全評估沒有涵蓋新介面，未能發現該保安漏洞，令本港用戶資料面臨重大風險。