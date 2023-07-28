Castelo Concepts旗下9間餐廳結業　約130名員工受影響 (更新)

本地飲食集團Castelo Concepts周三（26日）宣布，集團旗下9間餐廳即日起停止營業，今次結業由於經營相關餐廳的公司清盤。有份負責清盤程序的「Briscoe Wong Advisory Limited」表示，9間餐廳涉及約130名員工，至於債權人會議將於8月8日舉行。

而Castelo Concepts由4間公司共同經營，包括「Castelo Investments Limited」、「Bringsky Investment Limited」、「Happy Dragon Hong Kong Limited」，及「Max Ocean Group Limited」。當中頭三間公司於周三已展開債權人自動清盤程序；而第4間公司稍後亦會進入債權人自動清盤程序。是次清盤人為「Briscoe Wong Advisory Limited」的Wong Teck Meng和陳佩詩，債權人會議將於8月8日舉行。

據了解，因已開始債權人自動清盤程序，故集團旗下9間餐廳即日起停止營業，包括位於堅尼地城的「Jaspas」、「K Town Bar and Grill」；西貢「Piccolos」、「Pepperonis」、「Jaspa's」等餐廳。

積金局回應Castelo Concepts集團旗下9間餐廳結業

積金局就Castelo Concepts集團旗下9間餐廳結業回應，表示十分關注餐廳結業事件，並高度重視僱主拖欠強積金供款的情況。積金局成員保障及服務部專責處理有關涉嫌違反強積金條例規定的投訴，並設有機制，要求受託人每月通報懷疑拖欠供款 個案，局方會主動跟進違規個案，致力為受影響計劃成員追討欠款。

積金局指，根據記錄集團均有屢次拖欠強積金供款的情況。在積金局積極主動介入及調查下，自2018年12月的供款期開始，已成功集團約370名受影響僱員追回總數約 700萬的欠款及附加費。有關欠款已經由受託人直接存入受影響僱員的強積金帳戶。

而根據積金局最新資料顯示，截至今年6月份（供款日為2023年7月10日）， 集團未有就2023年4月至6月共3期為約140名員工繳交強積金供款；另鑑於集團已開始債權人自動清盤程序，積金局會代受影響僱員向清盤人遞交債權證明表，如其後收到清盤人分派的款項，積金局會把款項交予強積金受託人，並存入受影響僱員的強積金帳戶。